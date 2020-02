ESTREIAS

CICATRIZES

(Savovi). Sérvia, Eslovênia, 2019. De Miroslav Terzic. Com Snezana Bogdanovic, Jovana Stojiljkovic, Vesna Trivalic. Inspirado em eventos reais, ambientado na contemporânea Belgrado, Cicatrizes conta a história de uma mulher que acredita firmemente que seu filho recém-nascido foi roubado dela há 18 anos, quando lhe disseram que ele tinha morrido. Com obsessão e perseverança, ela luta uma última vez contra a polícia, a burocracia hospitalar e até contra sua própria família, a fim de descobrir a verdade. Drama, Suspense. 12 anos. 98 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 3: 13h20, 15h20. Espaço Itaú Cinema Botafogo 5: 19h. Espaço Itaú Cinema Botafogo 6: 11h (somente sábado).

O GRITO

(The Grudge). EUA, 2020. De Nicolas Pesce. Com Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho. O corretor imobiliário Peter Spencer (John Cho) se deu conta, enquanto realizava uma visita de rotina, que um de seus imóveis à venda tinha algo de estranho. Tudo indica que o local tenha sido palco de um assassinato em série, envolvendo a família de Fiona Landers (Tara Westwood). Intrigada com a história, a detetive policial Muldoon (Andrea Riseborough) vai até o endereço para dar início à investigação, mas acaba descobrindo, da pior maneira possível, que os visitantes daquela casa se tornam alvo de uma terrível maldição. De Sam Raimi, mesmo produtor de O Homem nas Trevas (2016), e dos cultuados O Grito (2004) e O Grito 2 (2006). Terror. 14 anos. 94 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 16h. Kinoplex Shopping Boulevard 3: 18h35. Kinoplex Nova América 2: 20h50. Kinoplex Nova América 3: 16h20. Kinoplex Madureira 1: 19h, 21h10. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Grande Rio 3: 14h, 18h40. Kinoplex Grande Rio 4: 21h20. Kinoplex Iguaçu Top 5: 19h, 21h10. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 4: 21h30.

O PREÇO DA VERDADE

(Dark Waters). EUA, 2020. De Todd Haynes. Com Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins. Rob Bilot (Mark Ruffalo) é um homem de família. Trabalha como advogado no segmento do meio ambiente, mas defendendo os interesses de grandes corporações. Sua vida e a da esposa Sarah (Anne Hathaway) vira do avesso quando um conhecido de sua avó o procura para pedir ajuda, devido à morte de quase duas centenas de animais de sua fazenda. Rob decide investigar o caso, descobre que a gigante DuPont está poluindo o rio da região e dá início a uma batalha judicial que durou 15 anos. Baseado em fatos reais. Dos mesmos produtores de Spotlight: Segredos Revelados (2015), que conquistou dois prêmios Oscar, e de Clube de Compras Dallas (2013), ganhador de três estatuetas na mesma premiação. Biografia, Drama. 14 anos. 127 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 16h15, 21h15. Zona Sul: Kinoplex Fashion Mall 3: 16h10, 21h20.

SONIC - O FILME

(Sonic the Hedgehog). EUA, 2020. De Jeff Fowler. Com Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. O ouriço azul mais rápido e famoso do universo precisa se adaptar e fazer da Terra o seu novo lar. Mas o gênio do mal Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey) tem planos malignos de dominação do planeta, e seu objetivo é usar os poderes do herói mais rápido que o som. Agora, Sonic não tem dúvidas de que deve defender a humanidade e, para isso, reunirá forças ao lado do seu mais novo amigo, o policial Tom Wachowski (James Marsden). Eis aí uma missão daquelas para o energizado e irado azulzinho. Será que conseguirão salvar os humanos das garras desse terrível vilão? Do mesmo roteirista de Anjos da Lei 2 (2014), e dos mesmos produtores de Deadpool (2016) e de filmes da série Velozes e Furiosos. Aventura. Livre. 99 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 1: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Kinoplex Shopping Boulevard 4: 13h (somente sábado e domnigo), 15h, 17h10, 19h20. Kinoplex Nova América 1: 13h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h, 17h. Kinoplex Nova América 6: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. CineCarioca Méier 1: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. CineCarioca Méier 3: 16h40. Kinoplex Madureira 1: 13h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h, 17h. Kinoplex Madureira 5: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Zona Sul: Roxy 2: 14h, 16h10, 18h20. Kinoplex São Luiz 3: 13h (somente sábado e domingo), 15h10, 17h20, 19h30. Kinoplex Fashion Mall 4: 14h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 16h10, 18h20. Kinoplex Leblon 1: 13h (somente sábado e domingo), 14h40 (somente segunda, terça e quarta-feira), 15h10 (não será segunda, terça e quarta-feira), 16h50 (somente segunda, terça e quarta-feira), 17h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feia), 19h (somente segunda, terça e quarta-feira), 19h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex RioSul 2: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Kinoplex RioSul 5: 16h45, 19h05 (somente sábado e domingo). Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 14h20, 16h40, 19h. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1: 14h50, 17h, 19h10. Kinoplex West Shopping 5: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Kinoplex Grande Rio 2: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Kinoplex Grande Rio 4: 17h, 19h10. Kinoplex Nova Iguaçu 5: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Kinoplex Nova Iguaçu 6: 14h30 (não será exibida terça-feira), 16h50 (somente terça-feira), 19h, 21h10. kinoplex Iguaçu Top 1: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Kinoplex Iguaçu 5: 13h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h, 17h. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 13h (somente sábado e domingo), 15h (somente sábado e domingo), 17h (somente sábado e domingo), 19h (somente sábado e domingo). Kinoplex Via Parque 4: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 14h (somente sábado e domingo), 16h10, 18h20, 20h30. Kinoplex Bay Market 2: 19h. Cópias Legendadas: Kinoplex São Luiz 3: 21h40. Kinoplex Leblon 1: 21h10 (somente segunda, terça e quarta-feira), 21h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex RioSul 5: 19h05 (não será exibida sábado e domingo). Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 21h10.

CONTINUAÇÕES

1917

EUA, 2020. De Sam Mendes. Com George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar cerca de 1600 colegas de batalhão. Drama, Guerra, Histórico. 14 anos. 119 min. Cópias Dubladas: Zona Oeste e aixada Fluminense: Nova Iguaçu 3: 16h. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 5: 13h50 (somente sábado e domingo), 14h (não será exibida sábado e domingo), 16h30, 19h, 21h30. Kinoplex Nova América 1: 19h, 21h30. Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 14h30 (não será exibida segunda-feira). Zona Sul: Roxy 2: 20h30. Kinoplex São Luiz 1: 16h20, 18h50. Kinoplex Fashion Mall 4: 20h30. Kinoplex Leblon 2: 21h20. Kinoplex Leblon 4: 18h20 (não será exibida quarta-feira), 18h40 (somente quarta-feira). Kinoplex RioSul 6: 13h30 (somente sábado e domingo), 16h10, 18h50, 21h30. Espaço Itaú Cinema Botafogo 1: 16h50, 19h10. Barra: Kinoplex Via Parque 5: 13h (somente sábado e domingo). Kinoplex Via Parque 6: 15h50 (não será exibida sábado e domingo), 16h20 (somente sábado e domingo), 21h (não será exibida sábado e domingo), 21h30 (somente sábado e domingo).

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women) EUA, 2020. De Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh. As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras. Drama, Romance. 10 anos. 125 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 3: 13h50 (somente sábado e domingo), 14h (não será exibida sábado, domingo e terça-feira), 16h15 (somente terça-feira). Zona Sul: Kinoplex Leblon 2: 13h45 (somente sábado e domingo). Barra: Kinoplex Via Parque 6: 13h25 (somente sábado e domingo).

AVES DE RAPINA - ARLEQUINA E SUA EMANCIPAÇÃO FANTABULOSA

(Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) EUA, 2020. De Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell. Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade. Ação, Aventura. 16 anos 109 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 6: 14h10, 16h30, 18h50. Kinoplex Nova América 5: 14h20, 16h40, 19h. CineCarioca Méier 3: 14h20. 18h50. Kinoplex Madureira 2: 14h10, 16h30, 18h50, 21h20. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 2: 14h10, 16h30, 18h50, 21h15. Kinoplex Grande Rio 1: 14h10, 16h30, 18h50, 21h10. Kinoplex Nova Iguaçu 2: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex Iguaçu Top 4: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Barra: Kinoplex Via Parque 2: 14h, 18h40. Kinoplex Via Parque 5: 21h10 (somente sábado e domingo), 21h15 (não será exibida sábado e domingo). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 4: 16h, 18h25, 20h40. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 6: 21h10. Kinoplex Tijuca 2: 13h20 (somente sábado e domingo), 15h40, 18h10, 20h40. Kinoplex Nova América 5: 21h20. CineCarioca Méier 3: 21h10. Zona Sul: Roxy 3: 14h. Kinoplex São Luiz 1: 14h, 21h20. Kinoplex Leblon 4: 13h40 (somente sábado e domingo), 15h50 (somente sexta, segunda e terça-feira), 16h20 (somente quarta-feira). Kinoplex RioSul 1: 14h10 (somente sábado e domingo), 16h40 (sábado e domingo), 19h, 21h20.

BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bada Boys For Life). EUA, 2020. De Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens. Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade. Ação, Comédia. 16 anos. 124 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 18h10, 20h50. Kinoplex Nova América 3: 13h40 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h30, 21h10. Kinoplex Madureira 3: 15h40, 18h20, 21h. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 4: 13h15 (somente sábado, domingo e segunda-feeira), 18h10 (somente terça-feira), 18h30 (não será exibida terça-feira), 20h50 (somente terça-feira), 21h10 (não será exibida terça-feira). Kinoplex Grande Rio 6: 16h, 18h40, 21h15. Kinoplex Nova Iguaçu 7: 13h (somente sábado e domingo), 15h40, 18h15, 21h. Kinoplex Iguaçu Top 6: 13h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h50, 18h30, 21h10. Barra: Kinoplex Via Parque 1: 18h25 (somente sábado e domingo), 20h40 (não será exibida sábado e domingo), 21h05 (somente sábado e domingo). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 2: 16h30, 21h10. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 3: 21h25. Zona Sul: Kinoplex RioSul 5: 21h25.

CORINGA

(Joker). EUA, 2019. De Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante. Drama. 16 anos. 122 min. Cópias Legendadas: Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 17h (somente sexta e terça-feira).

DOR E GLÓRIA

(Dolor y Gloria). Espanha, 2019. De Pedro Almodóvar. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia. PSalvador Mallo (Antonio Banderas) é um melancólico cineasta que está declínio e que se vê na obrigação de pensar e refletir sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna a tona no presente. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 1960, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema. Drama. 16 anos. 114 min. Cópias Legendadas: Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 17h (somente sábado), 19h20 (somente terça-feira).

Frozen 2

(Frozen II). EUA, 2020. De Jennifer Lee e Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Animação. Livre. 104 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 3: 14h05. Kinoplex Nova América 4: 13h20 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Grande Rio 6: 13h45. Kinoplex Nova Iguaçu 6: 14h (somente terça-feira), 16h40 (não será exibida terça-feira). Kinoplex Iguaçu Top 3: 15h45. Barra: Kinoplex Via Parque 2: 16h20. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 4: 13h50 (somente sábado e domingo).

JOJO RABBIT

(Jojo Rabbit). EUA, 2020. De Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson. Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um jovem nazista de 10 anos, que trata Adolf Hitler (Taika Waititi) como um amigo próximo, em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com os seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede. Comédia, Drama, Guerra. 14 anos. 108 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4: 16h20, 18h40, 21h. Zona Sul: Kinoplex Roxy 3: 18h40, 21h. Kinoplex São Luiz 4: 13h30 (somente sábado e domingo), 18h20, 20h40. Kinoplex Fashion Mall 1: 18h30, 20h50. Kinoplex Leblon 2: 19h. Kinoplex Leblon 4: 14h (somente quarta-feira), 16h (somente sábado e domingo), 20h50 (não será exibida quarta-feira), 21h15 (somente quarta-feira). Kinoplex RioSul 4: 18h20, 20h50. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 14h (somente terça-feira). Kinoplex Via Parque 6: 18h30 (não será exibida sábado e domingo).

JUDY - MUITO ALÉM DO ARCO ÍRIS

(Judy). Reino Unido, 2020. De Rupert Goold. Com Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock. Inverno de 1968. Com a carreira em baixa, Judy Garland (Renée Zellweger) aceita estrelar uma turnê em Londres, por mais que tal trabalho a mantenha afastada dos filhos menores. Ao chegar ela enfrenta a solidão e os conhecidos problemas com álcool e remédios, compensando o que deu errado em sua vida pessoal com a dedicação no palco. Biografia, Drama. 14 anos. 118 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Roxy 3: 16h10. Kinoplex São Luiz 4: 15h50. Kinoplex Fashion Mall 1: 16h. Kinoplex Fashion Mall 3: 18h50. Kinoplex Leblon 2: 16h30. Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 21h40 (não será exibida segunda-feira).

JUMANJI: PRÓXIMA FRASE

(Jumanji : The Next Level) EUA, 2020. De Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon. Aventura, Comédia. 12 anos. 124 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 13h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex Shopping Boulevard 3: 20h40. Kinoplex Tijuca 4: 13h40 (somente sábado e domingo). Kinoplex Nova América 2: 13h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h40, 18h15. Kinoplex Madureira 3: 13h (somente sábado, domingo e segunda-feira). Zona Sul: Kinoplex RioSul 1: 14h10 (não será exibida sábado e domingo), 16h30 (somente sábado e domingo). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 4: 15h50 (não será exibida terça-feira). Kinoplex Grande Rio 3: 16h, 20h45. Kinoplex Nova Iguaçu 4: 13h (somente sábado e domingo), 15h30, 18h10, 20h50. Kinoplex Iguaçu Top 3: 13h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h, 20h40. Barra: Kinoplex Via Parque 1: 13h25 (somente sábado e domingo), 15h30 (não será exibida sábado e domingo). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 2: 13h50 (somente sábado e domingo).

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

Brasil, 2019. De Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado. Comédia. 12 anos. 105 min. Cópias Nacionais: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 14h, 18h55. Kinoplex Tijuca 3: 16h40 (não será exibida terça-feira), 19h. Kinoplex Nova América 7: 14h10, 16h30, 18h50, 21h10. CineCarioca Méier 2: 13h30, 15h50. Kinoplex Madureira 4: 13h40 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h, 18h30, 20h50. Zona Sul: Kinoplex RioSul 5: 14h15. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 3: 13h50 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Grande Rio 5: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex Nova Iguaçu 1: 14h, 16h20, 18h40. Kinoplex Nova Iguaçu 3: 21h10. Kinoplex Iguaçu Top 2: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Barra: Kinoplex Via Parque 2: 21h (não será exibida sábado e domingo), 21h10 (somente sábado e domingo). Kinoplex Via Parque 3: 15h20 (não será exibida sábado, domingo e terça-feira), 16h15 (somente terça-feira), 17h40 (não será exibida sábado, domingo e terça-feira), 18h35 (somente terça-feira). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 3: 13h55 (somente sábado e domingo), 16h15, 18h30, 20h50.

O ESCÂNDALO

(Bombshell). EUA, 2019. De Jay Roach. Com Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie. Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow) tem seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho. Biografia, Drama. 14 anos. 109 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 13h20.

PARASITA

(Gisaengchung). Coreia do Sul, 2019. De Bong Joon Ho. Com Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam. A situação financeira da família do jovem Ki-woo (Choi Woo Shik) não está nada boa e todos estão desempregados. Quis o destino que um amigo oferecesse a ele uma oportunidade para bancar o professor de inglês para uma garota rica. Inicialmente, ele hesita, mas ao aceitar e entrar em contato com um mundo social e econômico totalmente diferente, aquele universo fascina não só ele como a sua família. É quando eles dão início a um plano de se infiltrar cada vez mais no cotidiano dos milionários e assim ficarem livres da miséria. O único problema é que essa experiência tem tudo para sair do controle. Premiado no Festival de Cannes 2019 e exibido na Mostra Internacional de Cinema São Paulo 2019. Suspense. 16 anos. 131 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 5: 13h (somente sábado e domingo), 15h35, 18h10, 20h45. Kinoplex Tijuca 1: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h30, 21h10. Kinoplex Nova América 4: 15h40, 18h20, 21h. CineCarioca Méier 2: 18h10, 20h50. Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 19h20 (somente sexta, domingo e quarta-feira). Zona Sul: Roxy 1: 13h (somente sábado e domingo), 15h (não será exibida sábado e domingo), 15h35 (somente sábado e domingo), 17h40 (não será exibida sábado e domingo), 18h15 (somente sábado e domingo), 20h20 (não será exibida sábado e domingo), 20h55 (somente sábado e domingo). Kinoplex São Luiz 2: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h30, 21h10. Kinoplex Fashion Mall 2: 15h40, 18h20, 21h. Kinoplex Leblon 3: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h40 (somente segunda, terça e quarta-feira), 15h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 18h25 (somente segunda, terça e quarta-feira), 18h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 21h05 (somente segunda, terça e quarta-feira), 21h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex RioSul 3: 13h (somente sábado e domingo), 15h40, 18h30, 21h20. Espaço Itaú Cinema Botafogo 1: 14h20, 21h30. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1: 21h20. Kinoplex Grande Rio 4: 14h20. Kinoplex Nova Iguaçu 1: 21h. Kinoplex Nova Iguaçu 3: 13h20 (somente sábado e domingo), 18h30. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 20h (não será exibida sábado, domingo e terça-feira), 20h55 (somente terça-feira), 21h (somente sábado e domingo).

UM ESPIÃO ANIMAL

(Spies in Disguise). EUA, 2020. De Nick Bruno, Troy Quane. Com vozes Lázaro Ramos, Will Smith, Tom Holland. Lance Sterling (voz de Will Smith/Lázaro Ramos) é o melhor espião do mundo. Elegante, atraente e sofisticado, ele é convencido pelo inventor Walter Beccket (voz de Tom Holland) a tomar uma poção que o deixará "invisível" aos inimigos. Porém, ele acaba sendo transformado em um pombo. Diante do evento inesperado, ele precisará unir com o rapaz, esperto, porém com poucas habilidades sociais, para salvar o dia. Animação. 10 anos. 100 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 3: 16h20. Zona Sul: Kinoplex RioSul 4: 13h40 (somente sábado e domingo), 16h. Barra: Kinoplex Via Parque 1: 16h (somente sábado e domingo), 18h10 (não será exibida sábado e domingo).