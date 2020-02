Luan Santana posa com carrão de meio milhão de reais na Europa

Rio - Luan Santana está curtindo uns dias de descanso com a noiva, Jade Magalhães, na Europa. O cantor postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece com um carrão na Catalunha, na Espanha. O veículo em questão é um Alfa Romeo Giulia QV, que custa aproximadamente 86.600 euros, o que equivale a cerca de meio milhão de reais.