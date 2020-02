Namorada sai em defesa de Babu

Babu Santana descobre hoje se continua ou não no 'BBB 20'. O ator de 40 anos está em seu segundo paredão, desta vez disputado com Lucas e Victor Hugo. Depois de ter se afastado do grupo feminino e procurado refúgio com Lucas e Daniel, Babu tem se irritado cada vez mais com a falta de organização da casa e o racionamento de comida. Anteontem, ele recebeu nove votos da casa.

FORA

Alguns brothers que discutiram com o ator tentaram remendar a situação, mas levaram um fora dele. "Só me resolvo com quem me interessa", disse o ator para Manu. Pyong também fez sua tentativa, mas Babu respondeu que não quer papo com ninguém até a eliminação de hoje.

Ainda chateado com o fato de as sisters, que estão na Xepa, terem contado anteontem os biscoitos disponíveis, Babu se estressou mais uma vez no domingo à tarde, quando foi procurar rapadura para comer e não encontrou. E ele não ficou calado e foi logo desabafar com Flayslane e Bianca. Babu e Bianca se estranharam por causa de um arroz, e a sister soltou para o emparedado: "Bota o seu nome, então".

TORCIDA

Babu já tinha reclamado também de que havia sido vítima de gordofobia dentro da casa. "É uma questão de estratégia dos participantes, eles pensam mais na prova do que no próximo. Babu está fora do peso , eles pensaram em chamar os grupinhos formados por eles. Assim deixando ele de lado", analisa a namorada do ator, Tatiane de Melo, de 28 anos.

Natural de Pão de Açúcar (AL), a modelo conta que conheceu Babu no teatro do Nós do Morro, no Vidigal, Zona Sul do Rio. Ele fazia um show no lançamento de um espetáculo que ela estava participando, o 'Noites do Vidigal, 30 anos do Nós do Morro'. "Ele é muito carinhoso , eu me apaixonei por ele à primeira vista", entrega ela, que também é atriz. "Tenho muito ciúme, mas confio nele 100%. Ele é muito verdadeiro é fiel", completa.

Tatiane mantém a torcida para que o amado permaneça no jogo e, quem sabe, fature o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. "Ele merece ganhar esse prêmio para se levantar na vida ajudar os três filhos financeiramente, o pai que mora no Vidigal, irmã e sobrinha. Primeiro é comprar uma casa própria para sair do aluguel e ajudar na educação dos filhos. Ele até comentou que quer dar uma reforma no teatro do Nós do Morro se ele ganhar o prêmio", revela a modelo.