Fábio de Melo discute com padre Joãozinho: 'É só deixar de seguir'

Rio - O padre Fábio de Melo discutiu com o padre João Carlos Almeida, também conhecido como padre Joãozinho, no Twitter. Tudo começou quando uma pessoa comentou que padre Fábio voltou para o Twitter e padre Joãozinho rebateu dizendo que as postagens dele eram "absolutamente inúteis".

"Prezado padre Joãozinho, para não ter acesso às minhas postagens inúteis, é só deixar de seguir. Não se imponha mais um fardo além dos muitos que você já tem", rebateu o padre Fábio de Melo. A postagem do padre Joãozinho não está mais disponível.