Serginho relembra 'Quarto Branco' do 'BBB'

Boninho já garantiu que o Quarto Branco estará em breve no 'BBB 20'. "Seria interessante Gabi, Gui e Bianca pra ver esse 'triângulo amoroso' pegar fogo", provoca o ex-BBB Serginho Orgastic, que ficou 48 horas no Quarto Branco no 'BBB 10'. Outra novidade é que o teto do quarto irá se mover. "Se na minha edição tivesse isso seria muito difícil para mim. Sou meio claustrofóbico, acho que isso me deixaria mais péssimo ainda. Só que eu não ia desistir", avisa, aos risos.

Serginho lembra que na época, a estadia dele no quarto não foi nada agradável porque logo no começo tinha travado as costas e mal conseguia andar. "Tudo era branco lá, até a comida (risos). E apenas um botão vermelho de eliminação, caso desistisse. A ausência de cor deixava a gente meio 'louco'. E a luz fazia doer nossos olhos de tão forte", recorda ele.

"A gente brincava e ria para esquecer que estava lá, pois era muito complicado ficar preso em um quarto pequeno sem poder sair, respirar ar puro, e dormir direito. É bem tenso", completa.

Serginho conta que o mais difícil foi ficar sem dormir direito. Segundo ele, já na época, as luzes eram muito fortes e não se apagavam. "Meus olhos são sensíveis. Para ter uma ideia, quando acordo coloco um óculos, porque não gosto da claridade. Então, imagine ficar lá?", questiona. "Lugar pequeno, luz forte, até a comida ser branca, parede acolchoada. Parece aquelas salinhas de manicômio que vemos em filme", compara.

Se pudesse dar dicas para os novos moradores do Quarto Branco, Serginho tem tudo na ponta da língua. "Tenham paciência, foco em continuar no jogo, pensem no seu objetivo lá dentro, e conduza sua respiração sempre, para te equilibrar e estabilizar. E em relação à luz, tente cobrir o máximo os olhos por um tempo, para não começar a doer no decorrer das horas", entrega.