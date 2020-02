Bacci diz que ele e sua família foram ameaçados após desmaio de mulher ao vivo

O jornalista Luiz Bacci, do programa Cidade Alerta, afirmou que ele e sua família estão sofrendo ameaças após a transmissão ao vivo do momento em que a mãe descobre a morte da filha . Luiz Bacci falou sobre o assunto no Instagram.

"Vocês sabem que essa não foi uma semana fácil para mim, para todos nós, aqui. Ameaça de morte no Instagram. Quando eu sou ameaçado, isso só me faz saber que eu estou no caminho certo", disse o apresentador. "Por causa de uma coisa que aconteceu essa semana, vocês não sabem o que eu fui obrigado a ler. (Fui) ameaçado de morte e ameaçaram de morte a minha mãe. Que coisa horrível", lamentou o jornalista.

Relembre o caso

Uma reportagem do programa "Cidade Alerta" mostrou uma mãe que ficou sabendo ao vivo sobre a morte de sua filha enquanto era entrevistada e filmada. A mulher desmaiou ao saber do assassinato.

Marcela, de 21 anos, estava grávida e desapareceu após uma briga com o namorado, Carlos Pinho dos Santos, de 26, no dia 8 de fevereiro. Segundo familiares, Marcela vivia um relacionamento abusivo.

Apenas a voz do advogado do namorado de Marcela foi ouvida e ele explicou que seu cliente havia confessado a autoria do assassinato além de ter indicado a localização do corpo. Assim que soube o que houve, a mãe de Marcela começou a gritar e tirou o fone que usava para escutar as informações.

No estúdio, Luiz Bacci ficou algum tempo em silêncio e depois tentou se justificar. "Doutor, eu não sabia que... ele confessou o caso?", perguntou. "Ele confessou... infelizmente, Bacci", disse o advogado.

Repercussão negativa

Os telespectadores do programa demonstraram revolta e incomodo nas redes sociais. "O que o Cidade Alerta de Luiz Bacci permitiu que fosse ao ar hoje é uma das maiores atrocidades que eu já vi na TV. A mãe soube da morte da filha ao vivo e desmaiou diante das câmeras. O vídeo é de quebrar no meio. A TV Record, concessão pública, foi indecente em todos os níveis", disse uma pessoa.

Após a repercussão, Luiz Bacci falou sobre o assunto no Stories. "Estou lendo muitos comentários aqui na Internet de pessoas machucadas com aquela imagem da mãe recebendo a notícia da morte da filha. Quando a gente acompanha um caso, antes de qualquer coisa, eu pergunto para a família se ela quer acompanhar ao vivo o desdobramento do caso como foi da Marcela e tantos outros, afinal de contas, a gente mora num país onde oito pessoas desaparecem por hora. E a mãe da Marcela quis saber as informações ao vivo na cobertura", disse.

"A família já sabia que o rapaz já tinha se entregado. Então, ficou no ar o que ele realmente disse para a polícia. Ele acabou contando pra gente e a mãe ouviu e passou mal. Qualquer parente de desaparecido especialmente uma mãe não conseguiria controlar a emoção nesse caso".