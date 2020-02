Horóscopo do dia: previsões para 24 de fevereiro de 2020

ÁRIES

Período de ações inspiradas e mais conexão com a intuição. Sol, Lua, Mercúrio e Netuno seguem em Peixes para favorecer o sonho e a fantasia. Vale cultivar ideais mais elevados, conectar-se com a magia da vida. Marte segue em harmonia com Urano, você pode gastar energia e programar uma atividade inusitada. Mas continue atento para evitar imprudências. Ótimo período para cinema, namoro, música, exposições de arte e também para práticas que trabalham o corpo e o espírito, como a ioga.

TOURO

Clima de magia, sensibilidade e romantismo. A Lua nova segue no sonhador Peixes e encontra Netuno para favorecer a arte, a poesia e os assuntos transcendentais. Além disso, a Lua também se combina com Júpiter para garantir mais entusiasmo e positividade. Vale cultivar fé e projetar novas metas, semear novas intenções. Use e abuse da imaginação. Mas continue atento para evitar excessos e desperdícios, pois Vênus ainda desafia Júpiter. Cuidado para não abusar na busca do prazer inconsequente.

GÊMEOS

Desintoxicação é a palavra de ordem para o seu signo neste período. É tempo de livrar-se do excesso de bagagem, soltar os ressentimentos e as antigas dores do passado, desprender-se da velha pele para recuperar a força de criar e amar. Todos ficam mais sensíveis com a Lua em Peixes, programas artísticos ou culturais neste sábado podem estimular sua criatividade e sua imaginação. Mercúrio retrógrado também segue em Peixes, mais um motivo para deixar de lado as questões do ego, meditar, sonhar, soltar as rédeas da imaginação.

CÂNCER

Cresce a intuição, a sensibilidade e a inspiração com a Lua em Peixes. Assuntos transcendentais ganham evidência. Além disso, a Lua combina forças com Júpiter e Netuno, favorecendo temas artísticos e elevados. Bom período para elevar os pensamentos, renovar a fé, perceber as sincronicidades mágicas, que na verdade são sinais que o Universo envia para mostrar o caminho. A Lua segue novinha em folha, indicando um período fértil. Já elaborou as próximas metas para este novo ciclo?

LEÃO

Você fica mais sensível com Sol, Lua, Mercúrio e Netuno em Peixes, Você pode estabelecer novas intenções e novos rumos conectado com sua intuição e seu coração. Ao mesmo tempo mantenha-se receptivo, esteja aberto para encantar-se com a vida. Procure surfar na onda dos acontecimentos. Coisas surpreendentes, mágicas e improváveis podem acontecer! Momentos de introspecção podem reabastecer as energias. Quais são seus sonhos mais caros e elevados? O que pode alimentar sua alma e trazer mais inspiração?

VIRGEM

Você pode expressar ideias e sentimentos com mais arte e beleza. Sol, Lua, Mercúrio e Netuno seguem em Peixes, você pode se expressar com mais arte e sensibilidade. Atividades criativas ficam favorecidas. Aproveite para buscar tudo o que possa alimentar sua alma, meditar, sonhar, transcender a vida do cotidiano. Fica mais fácil abrir o coração para amar, cultivar compaixão e da solidariedade. Pra quem prefere a paz e a tranquilidade ao invés das loucuras do carnaval, este é um bom período para práticas que promovem o equilíbrio.

LIBRA

Você pode agora ver o quadro maior e mais completo de uma situação. A Lua novinha em folha segue em Peixes para ativar o encantamento e o romantismo. Toda modificação na casa ou no local de trabalho é bem-vinda, aproveite para cultivar a beleza em todos os sentidos! Você pode gastar energia com passeios e atividades ao ar livre. O contato com a natureza e com a água está particularmente favorecido. Respire fundo para conectar-se com seu corpo, desacelerar a mente e ativar a intuição.

ESCORPIÃO

Com a Lua nova de Peixes, é tempo de buscar mais inspiração e plantar novas intenções. A Lua encontra Netuno, fica mais fácil transcender as questões do ego para que possa abrir o coração. É sempre bom de lado o orgulho e procure corrigir erros, em nome do amor, da entrega e de novas possibilidades. Aproveite para analisar tudo o que dificulta sua forma de se relacionar. Marte e Urano favorecem atividades originais e criativas. Mas continue a tomar cuidado com a impulsividade e as imprudências.

SAGITÁRIO

Não faltam convites para aventuras e diversão. Mas tenha critério para aceitar os que realmente valem a pena. É importante controlar as atitudes compulsivas, exageradas e extremistas. Vênus desafia Júpiter: procure ter cuidado com todo o tipo de excessos, evite a companhia de pessoas alteradas ou descontroladas. De qualquer forma você pode contar com mais entusiasmo e alto astral. As artes inspiradas, o romantismo e a espiritualidade são o caminho correto para transcender a vida rotineira.

CAPRICÓRNIO

Lua novinha em folha: é hora de abrir-se pra novidades. Mas evite forçar o ritmo dos acontecimentos, procure agir com o coração e soltar a imaginação! O céu favorece um astral mais elevado, com mais sensibilidade e inspiração. Vários planetas seguem em Peixes, todos ficam mais distraídos e sonhadores. Atividades que pedem atenção e concentração ficam comprometidas. Sair para se divertir, conhecer lugares e pessoas novas: tudo isso pode renovar a vitalidade. Fique atento para novas ideias que possam surgir.

AQUÁRIO

É tempo de limpar as dores do passado, perdoar a si mesmo e aos outros. A Lua nova segue em Peixes e o clima fica mais leve, sua inquietação diminui. Seus valores tornam-se mais sutis, ganham um tom mais espiritual. Aproveite para buscar conciliação, dialogar com mais sensibilidade e desarmar o jogo do culpado e da vítima. A objetividade fica comprometida. Em compensação, cresce a inspiração e a criatividade. Assuntos de cunho artístico, elevado e transcendental ganham destaque.

PEIXES

Vale buscar novas soluções e experimentar algo novo. É bom sair e se divertir. Com Sol, Lua, Mercúrio e Netuno em seu signo, sua sensibilidade cresce e você fica mais suscetível às influências externas. Suas antenas ficam ligadas também. Por isso, evite pessoas, situações e ambientes pesados. Você pode, intuitivamente, compreender as necessidades das pessoas, aquelas que elas têm dificuldade de expressar. Júpiter desafia Vênus, cuidado com excessos e exageros. A tendência é idealizar demais uma situação.

