Novos tempos

Quando Ana Hickmann estreou como apresentadora do 'Hoje em Dia', há 15 anos, o mundo era bem diferente. Locadoras eram os lugares procurados por aqueles que queriam assistir filmes. Câmeras digitais eram itens de desejo. Celulares não faziam muito mais que ligações. Artistas só eram expostos em páginas de revistas e jornais. O público não tinha a mesma visão de hoje. Falar desse período é como ver um filme. Muitos apresentadores passaram pelo 'Hoje em Dia' ao longo dos últimos 15 anos, mas foi Ana Hickmann que permaneceu até hoje na atração que conquistou o público das manhãs na Record. Segredo? Ela garante que não guarda. Mas vontade de mudar, vestir a camisa da emissora e reconhecer erros cometidos no passado não faltam. "Participei dessa evolução da televisão. Antigamente, além da audiência, não tínhamos um feedback tão rápido como temos hoje com a internet", diz ela, que vira e mexe recebe críticas nas redes sociais. Bem-humorada, Ana diz que já se acostumou com os comentários ácidos da nova era, assim como na época aprendeu a digerir notas negativas de jornalistas. Ela acha, no entanto, que os haters costumam pegar muito pesado. "Apago e bloqueio comentários ofensivos. Se você levar tudo a ferro e fogo nas redes sociais, alguns vão ficar felizes com isso e outros não. A internet serve para você se informar e se divertir. Não gosto de gente que usa para poder atacar os outros ou falar coisas difíceis, duras, tristes. Se não gosta de mim é só parar de me seguir. Existem muitas possibilidades, muitas coisas legais para fazer na internet", pontua a apresentadora. Ao refletir sobre as diferenças de quando iniciou sua carreira na TV para o período atual, Ana também diz enxergar como uma evolução a luta contra os diversos tipos de preconceito. Ela faz um alerta, porém, para a necessidade de dialogar em busca de equilíbrio. Segundo a ex-modelo, assim como os haters, algumas pessoas perdem a mão em seus discursos militantes. "Estamos revendo tudo o que era dito antes. Até as letras das músicas. Acho que está mais do que na hora de a gente repensar. Acho bom que não existe mais isso de 'foi só uma brincadeirinha'. Tem muita brincadeira que magoa. Entrando no meu sapato, posso dizer que brincavam muito com a história da loura burra... Mas também tem a turma do mimimi, aquele povo chato, xarope", critica a artista.

SILÊNCIO COMO ALIADO

Para Ana Hickmann, a sociedade está em um período de transição e a melhor maneira de lidar com isso é se colocar no lugar do outro, pedir desculpa quando necessário e ficar mais em silêncio. “Tudo que faz você apontar para alguém e resvalar na chance de deixar essa pessoa triste, você não deve fazer. Às vezes, na ingenuidade e com preconceitos antigos, eu cometo esses erros. Mas quando percebo que errei peço desculpa. Errar é humano, mas não reconhecer é errado”, justifica.



Seguida por mais de 10 milhões de pessoas no Instagram, a loura diz que não se arrepende de expor tanto sua vida nas redes sociais. Ela só pensa mais antes de fazer certas postagens. “Sabe quando você faz uma brincadeira na sua casa, com a sua família, e aquilo vira uma confusão? Aí a gente se pergunta porque não ficou em silêncio. Aprendi que boca fechada não entra mosca”, diz ela, ao risos.



No fim do ano passado, por exemplo, Hickmann virou alvo de críticas ao publicar uma foto com uma garrafa de champanhe e comemorar, na legenda, a recarga do vale-refeição. Para muitos, a apresentadora debochou da realidade dos brasileiros. Após tamanha repercussão, Ana apagou a publicação.



Aumento de trabalho

Para celebrar os 15 anos de 'Hoje em Dia', a partir do dia 8 de março, Ana Hickmann e os outros apresentadores do programa (Ticiane Pinheiro, César Filho e Renata Alves) trabalharão aos domingos. A atração será exibida ao vivo, das 9h às 11h, em todo o Brasil. Novos quadros já começaram a ser gravados.

A loura também comanda o 'Hair', o reality dos cabelos, que reúne dez cabeleireiros na disputa por um prêmio de R$ 30 mil e conta ainda com o cabeleireiro das estrelas Celso Kamura, que julga os penteados. Ana diz que está feliz com o novo desafio e vê o aumento de trabalho com bons olhos, mas vive o conflito de precisar conciliar a carreira com a maternidade. Mãe de Alexandre, de 5 anos, ela confessa que gostaria de ter mais tempo com o filho.

"Na vida temos o poder da escolha. Quando as oportunidades aparecem, a gente tem que aproveitar. E nem sempre a gente consegue fazer exatamente 100% do jeito que a gente gostaria e planeja, mas as mudanças são necessárias", diz a apresentadora. "Quando a gente tem um case de sucesso como o 'Hoje em Dia' e a casa resolve abrir mais um dia da semana com o programa, com o time, a gente tem que jogar. E jogar de peito aberto para ganhar", completa ela.

