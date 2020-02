Rio - Surpreendendo as expectativas (de dentro e fora da casa), Bianca Andrade deu adeus ao 'BBB 20' na última terça-feira. Recorde da edição, o paredão eliminou a influenciadora digital com 53,09% dos 132 milhões de votos computados. Os outros dois emparedados, Flayslane e Prior, tiveram 17,64% e 29,27% dos votos, respectivamente. Felipe Pior, inclusive, era a opção mais cotada para deixar a casa. Membro do grupo dos meninos que se envolveram na polêmica de sedução das sisters, o paulistano nem acreditou quando Tiago Leifert deu o veredicto. "Pela lógica, todo mundo que estava ao redor do Felipe, cadê? Saiu. Pela lógica, duas amigas no paredão, contra um? Pela lógica quem sai hoje é a Bianca", disse o apresentador. "Eu agradeço muito a oportunidade e o convite. Eu sabia que minha hora estava chegando", revelou Bianca assim que saiu da casa. Logo depois, em um papo com a ex-BBB Ana Clara, a influenciadora digital pôde ver alguns de seus momentos controversos na casa. Motivações Constrangida, Bianca relembrou momentos que podem ter sido decisivos para sua eliminação. Um dos assuntos mais comentados fora da casa foi o flerte com Guilherme, par de Gabi na casa. "Ele já estava envolvido com a Gabi. Eu jamais faria isso", disse a influenciadora, que completou. "Até porque eu tinha namorado. Mas depois disso aí…", revelou Bianca que, após sair da casa, descobriu que não estava mais namorando Diogo Melim. Já no 'Mais Você', a influenciadora disse que deve procurar pelo ex em breve. "Eu imagino como ele deva estar se sentindo. Inclusive deve ter sido muito ruim para ele. Depois a gente vai conversar, e eu espero que fique tudo bem", contou. "(Meu coração) está completamente perdido, mas estou aqui para resolver e tentar entender", completou Bianca. Outro motivo que pode ter contribuído para sua saída da casa foi ter ficado ao lado dos meninos durante as brigas. Bianca disse que, em outra oportunidade, agiria de forma diferente. "Lá dentro, você fica com um pouco de medo de ficar julgando. Na verdade, tenho esse costume. Mas não foi uma conduta boa. Eu tenho que evoluir", disse. Por fim, a Boca Rosa repercutiu sua briga com outra influencer da casa, Rafa Kalimann. "Inaceitável a forma como eu falei com ela. Se eu fosse ela, teria ido no confessionário", disse Bianca, que prometeu ter mais cuidado com a bebida. "Minha mãe disse que eu tenho que procurar um psicólogo. Isso é uma coisa que não pode mais acontecer", revelou.



Eliminação cobiçada

Mas, mesmo com todas as polêmicas, Bianca sempre foi a pessoa com mais seguidores da casa. Sendo assim, seria natural que os fãs protegessem a influenciadora da eliminação. Mas o tiro saiu pela culatra. Preocupados com o excesso de exposição, parte dos seguidores de Bianca votaram pela sua saída para que ela não fizesse mais besteiras na casa.

A mãe da eliminada reforçou a ideia. "Já estava na hora de ela sair", disse, sendo remendada pela filha. "Para eu parar de fazer m****, né mãe?", brincou Bianca.

No final das contas, a eliminação parece mesmo ter sido boa para Bianca. Desde terça, a influenciadora já ganhou mais de 100 mil inscritos. Quando entrou no reality, Bianca tinha 8 milhões de seguidores no Instagram e até o fechamento desta edição, ela já estava com 9,7 milhões, número maior do que o de todos os outros participantes da casa.





