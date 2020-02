Rio - Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, postou no Instagram, na manhã desta quinta-feira, uma foto em que aparece de biquíni, exibindo sua cinturinha de pilão. "#tbt de um verão qualquer", escreveu Zilu na legenda da imagem. O clique rendeu vários elogios para a ex-mulher do sertanejo. "Fiu fiu", escreveu Camila Camargo, filha de Zilu e Zezé. "Que corpo de menina de 18 anos, amei", disse um fã. "Perfeita! Nem todas as novinhas de 15 anos têm esse corpão", disse outra fã.