Rede de cinemas lança promoção 'Quinta todo mundo paga meia'

Rio - Quinta-feira é dia de estreia nos cinemas, o que já é um bom motivo para assistir a um grande lançamento em primeira mão. Mas a partir desta quinta, o Kinoplex oferece mais uma razão para os cinéfilos aproveitarem esse programão: o lançamento da promoção “Quinta todo mundo paga meia”, que permite que, nos cinemas participantes, todos os clientes paguem somente o valor de meia-entrada às quintas, sem a necessidade de comprovar direito ao benefício.A promoção é válida para todas as sessões -- 2D e 3D -, incluindo as salas KinoEvolution, que oferecem uma experiência imersiva ao público, com tela gigante que vai do chão ao teto, e as salas Kinoplex Platinum, que seguem o conceito VIP da rede. Com a oferta, é possível, por exemplo, assistir a um filme na sala Platinum a partir de R$ 21. Vale destacar que, durante as quintas promocionais, os filmes 2D e 3D têm o mesmo valor de ingresso.“Quinta todo mundo paga meia” está disponível nos cinemas Boulevard Rio, Madureira, Nova América, Grande Rio, West Shopping e Via Parque, no Rio; Kinoplex Maceió, em Alagoas; Kinoplex Boulevard e Pátio, em Brasília; Kinoplex Praia da Costa, no Espírito Santo; Kinoplex Dom Pedro, em Campinas; e Kinoplex Osasco, em São Paulo. Para mais informações, confira no site do Kinoplex.