Thelma é chantageada por uma falsária maluca

Em 'Amor de Mãe', da Globo, Thelma (Adriana Esteves) vai contratar uma mulher para fingir ser a mãe biológica de Danilo (Chay Suede), mas o tiro vai sair pela culatra. Fátima (Andrea Dantas) vai chantagear a dona de restaurante e vai se negar a sair da vida do rapaz.

No capítulo de hoje, o cozinheiro confirma com Durval (Enrique Diaz) que foi realmente adotado por Thelma. O rapaz já tinha desconfiado quando leu no diário da mãe, que ela tinha sofrido uma grande perda. Quando colocou a comerciante contra a parede, ela disse que se tratava da morte do marido dela em um incêndio. Danilo não acreditou na versão dela.

Depois de ouvir de Durval que foi realmente adotado por Thelma, Danilo não a confronta com medo de prejudicar a saúde dela. Camila (Jéssica Ellen), mulher do cozinheiro, conta para Lurdes (Regina Casé), verdadeira mãe biológica do rapaz, que o jovem foi adotado e pede que ela não comente com Thelma. Lurdes faz justamente o contrário e abre o jogo com a amiga. Thelma, por sua vez, garante que contará tudo para o filho.

O problema é que a dona do restaurante português vai mentir na hora de falar do passado. Ela dirá que o filho dela morreu no parto e que pegou para criar um recém-nascido que foi abandonado pela mãe após o parto. Danilo então insiste em conhecer a mãe biológica.

É quando Thelma contrata Fátima com o pretexto de se fazer passar pela mãe biológica de Danilo. A ideia da comerciante é simples: Fátima tem que demonstrar desprezo pelo rapaz, para que ele não crie nenhum tipo de empatia com a falsa mãe. Quando eles se conhecem, Danilo estranha a suposta mãe.

Para o desespero de Thelma, Fátima cresce o olho e pede mais dinheiro para ficar longe de Danilo. Thelma fala poucas e boas para a mulher, que para afrontar a comerciante pede emprego ao "filho" no restaurante português, e ele a contrata. Sem escapatória, Thelma revela o que fez para Durval e pede a ajuda dele para sumir com Fátima. A dupla descobre que ela possui problemas mentais e que, inclusive, já foi internada em um sanatório. Eles localizam uma familiar de Fátima e conseguem afastá-la de Danilo.