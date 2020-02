Namorada de Adriano Imperador se declara nas redes sociais

Victoria Moreira, namorada do ex-jogador de futebol Adriano Imperador, postou uma foto do casal se beijando e se declarou para ele.

"Sempre me fazendo feliz, mal ele sabe que meu maior presente é ele", escreveu ela. Nas redes sociais, ela costuma compartilhar fotos com Adriano, com legendas românticas.



O ex-jogador assumiu o namoro com a estudante de Medicina, de 22 anos, no final do ano passado.