O ator Bruno Gagliasso, que já é sócio proprietário da pousada Maria Bonita, em Fernando de Noronha, em Pernambuco, está construindo mais um empreendimento no local. Bruno mostrou nas suas redes sociais como estão as obras do seu novo negócio, Maria Flor, que deve inaugurar entre abril e maio.