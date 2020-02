Banda Charlie Brown Jr. vai realizar turnê em homenagem aos 50 anos de Chorão

Rio - A banda Charlie Brown Jr. vai realizar uma turnê em comemoração aos 50 anos de Chorão, falecido em 2013, chamada tour Charlie Brown Jr. - Chorão 50 anos. Os shows serão realizados no Rio de Janeiro, no dia 4 de abril, no Km de Vantagens Hall RJ, em Belo Horizonte, em 18 de abril, no Km de Vantagens Hall BH e em São Paulo, no dia 15 de maio, no UnimedHall.

Clientes Unimed possuem benefícios especiais, e participantes do Km de Vantagens contam com pré-venda exclusiva entre os dias 18 e 20 de fevereiro. A venda para o público geral estará disponível a partir do dia 21 de fevereiro. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (http://www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda e na bilheteria oficial do UnimedHall, do Km de Vantagens Hall RJ e do Km de Vantagens BH. O show é realizado pela TIME FOR FUN.



Marcão Brito (guitarra), Pinguim Ruas (bateria) e Heitor Gomes (contrabaixo e beatbox), integrantes da banda e parceiros de Chorão receberão convidados especiais para relembrarem grandes músicas do grupo Charlie Brown Jr., entra elas "Proibida Pra Mim", "Só os Loucos Sabem", "Te Levar Daqui", "Lugar ao Sol", "Dias De Luta, Dias De Glória" e muitas outras em um show com mais de duas horas de duração.



O momento mais marcante do show será na exibição de um vídeo do Chorão cantando vários sucessos junto com a banda ao vivo, algo que promete emocionar seus fãs. A intenção dessa celebração é manter vivo o legado da banda e a memória de Chorão e Champignon.

Serviço:

Charlie Brown Jr. Chorão 50 anos - KM de Vantages Hall RJ. Av. Ayrton Senna, 3000 - Shopping Via Parque - Barra da Tijuca. Ingressos: A partir de R$ 30. Classificação etária: 15 anos. Entre 12 a 14 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal.