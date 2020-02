'Tudo Ok': Música de Thiaguinho MT, o grande sucesso do Carnaval

Está (perdão pelo trocadilho) tudo ok com o autor de 'Tudo Ok', Thiaguinho MT. De acordo com os rankings do YouTube e do Spotify, a música foi o grande hit do Carnaval 2020. A música uniu o funkeiro carioca à cantora sertaneja Mila e ao produtor de brega-funk JS O Mão de Ouro e virou um hino da superação amorosa, cantado a plenos pulmões em blocos e festas.

Mais: a música virou meme. Até mesmo em conversas, vários foliões começaram a substituir o "cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok" por qualquer outro elemento que pudesse provocar o desespero do (ou da) ex. "Eu vi isso! 'Cerveja Ok. Abadá Ok. Glitter tá Ok'", brinca Thiaguinho MT, que usou coisas do seu dia a dia como elementos para 'Tudo Ok'.

"E hoje eu fico muito feliz de, agora, ser lembrado no dia a dia das outras pessoas. Ainda mais durante o Carnaval, quando geralmente a gente não pensa em nada", brinca. "Acho que a letra fácil e respeitosa fez com que muitas pessoas se identificassem com a música".

Deu grana?

Thiaguinho não revela números, mas diz que a canção deu uma melhoradinha na sua vida financeira.

"Está melhorando bastante. O meu objetivo sempre foi dar uma condição melhor para a minha família. Hoje, consigo ter e proporcionar uma vida melhor para os meus filhos, que são a razão de tudo isso", afirma ele, que se fosse fazer o seu próprio 'tudo ok', já sabe o que incluiria na lista: "A minha paz, as minhas amizades e o meu trabalho. Estou do lado de pessoas humildes e que sonham tanto quanto eu".

Rennan

O funkeiro já faz planos para 2020: em março sai o clipe da música que ele compôs para cantar no DVD do Rennan da Penha, 'Black Friday de Gostosa'. "Eu e JS botamos o rei do 150 bpm para dançar o passinho do brega-funk", conta ele.

Deezer

'Tudo Ok' reinou no YouTube e no Spotify. Já no Deezer, ela aparece em segundo lugar, abaixo de uma concorrente de peso: 'Liberdade Provisória'. A música foi o primeiro lançamento do novo projeto da dupla, o DVD 'Ao Vivo no Ibirapuera'.