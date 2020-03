Álvaro se dá mal com Raul e é assombrado por ex "morta"

De nada adiantou armar um atentado contra Raul (Murilo Benício) e levar um tiro para salvá-lo. Álvaro (Irandhir Santos) não vai conseguir caiu na graça do novo presidente da PWA em 'Amor de Mãe', da Globo. E, para piorar a situação, a polícia começará a investigá-lo.

A partir de hoje na novela de Manuela Dias, Davi (Vladimir Brichta) descobre a identidade do atirador e denuncia Álvaro para a investigadora da Polícia Civil Miriam, que confronta o empresário. Ele, claro, nega todas as acusações e consegue avisar Penha (Clarissa Pinheiro) de que ela será pressionada pela polícia a confessar que eles armaram o tal atentado. Mas como não tem provas contra a dupla, Miriam fica de mãos atadas.

Ao contrário do plano inicial armado pelo vilão, Álvaro não ganha a confiança ilimitada de Raul. Pelo contrário, o novo presidente fica cada vez mais cismado do ex-titular do cargo. Para aumentar a inveja de Álvaro, Davi faz sucesso assessorando Raul e a PWA, que revitaliza o bairro Passeio e inicia a produção de plástico biodegradável - ideias sempre criticadas por Álvaro.

Na sexta-feira, Marina (Erika Januza) entrega para Davi os documentos que Amanda (Camila Márdila) guardava e que comprovam ações criminosas do empresário.

Morta, mas nem tanto

Depois de quase ser assassinada a mando de Álvaro e conseguir escapar prometendo nunca mais aparecer, Estela (Letícia Lima) ressurge no capítulo de quinta-feira. A piloto de jatinho particular procura seu algoz e ex-amante. Como existe uma investigação sobre a possível morte dela, Estela vai até a delegacia e inventa uma justificativa para o sumiço dela.

Já quanto a Álvaro, a loura diz que não quer ser mais amante e nega as investidas dele. A situação ainda piora quando Verena (Maria), mulher de Álvaro, flagra a ex-amante dele na festa de inauguração da fundação comandada pelo companheiro. A cantora vai tirar satisfação com o marido e o casamento deles entra em nova crise.