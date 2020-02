No 'BBB 20', Pyong tenta influenciar voto dos líderes Daniel e Ivy

Rio - No 'BBB 20', Daniel e Ivy foram os vencedores da prova do líder na última quinta-feira, e a principal preocupação da casa é com a formação do paredão de amanhã. Vindos da Casa de Vidro há três semanas, os brothers ainda não se integraram completamente em nenhum grupo. Atento ao jogo, Pyong quer que Daniel tome uma decisão que o favoreça na casa.

"Ontem, eu só falei para a Ivy, mas vou te resumir rapidinho qual que é o melhor cenário para proteger todos. A indicação do Líder no (Felipe) Prior tira a opção de voto das pessoas. Se for no Guilherme, ainda sobra Prior e Babu, aí tem como distribuir os votos nos dois", disse Pyong, tentando influenciar o brother com a justificativa de proteger o grupo das meninas.

Área Vip

A tensão na casa também vai se dar por conta da divisão entre Vip e Xepa. Ao que parece, Thelma será prejudicada na nova organização. Em conversa com Daniel, Ivy demonstrou preocupação. "A gente vai colocar as pessoas que a gente mais gosta, que mais tem afinidade, e a Thelma vai ficar arrasada, né?" e continuou: "Mas entre a Thelma e a Rafa, Thelma e a Manu, eu tenho mais intimidade com as outras meninas".

Daniel concordou com a atriz. "Eu gosto da Thelma, mas não é aquele negócio. Desculpa Thelma, mas não tem o que fazer", disse.

Novos planos

Mas não é só isso que aguarda os brothers. O próximo paredão terá uma formação inédita: o líder indica uma pessoa ao paredão, e esta pessoa escolhe uma segunda para a berlinda. O mais votado pela casa fica com a terceira vaga e automaticamente aponta outro brother para o paredão. Serão quatro pré-indicados. Mas o paredão será triplo, após uma prova Bate e Volta. Três dos indicados jogam a prova. O único a não participar, como de costume, é o indicado pelo líder.