Você já teve algum problema para terminar um relacionamento que não estava mais dando certo? Continua tendo? Tati Zaqui te ensina como sair dessa. A funkeira acaba de lançar o clipe de seu novo single, 'Miga Solteira'. A ideia da cantora de cabelos azuis é mostrar a maneira mais eficaz de pôr fim àquela relação que já deu o que tinha que der.

Tati - que chamou a xará Tati Dias, ex-participantes dos realities 'De Férias com o Ex' e 'A Fazenda' para o clipe da faixa - diz que já passou por várias situações de término e procurou aprender com todas elas. E conta que a inspiração veio dos finais de relacionamento de sua adolescência.

"Aquela coisa de você terminar por celular, pedir ajuda para a amiga", conta ela. "Eu nem me sinto culpada de terminar com alguém porque tudo acontece da forma que tem que acontecer. Às vezes eu terminava alguns casos e deixava as pessoas chateadass, ficava decepcionada por confundir as pessoas. Mas hoje eu me sinto mais culpada por amarrar a pessoa num relacionamento que já não me faz mais feliz".

E quando é você que ouve da outra pessoa que o relacionamento está terminado, Tati? "Eu já sofri, já dei a volta por cima. Depende da pessoa, depende de como termina, mas não fico morrendo não. Em uma semana já tô nova", anima-se Tati, que diz nunca ter traído ninguém.

"Nunca traí nem vou trair, nem ficante nem namorado. Nunca traí por causa de Carnaval, de festa, ou qualquer coisa. Sempre que eu sentir vontade de fazer qualquer coisa, ou me sentir presa, vou conversar para resolver isso", explica.

Realities

Tati Zaqui, que acompanha alguns reality shows, quase foi parar no 'Big Brother Brasil 20'. A funkeira chegou a ser convidada, mas estava com a agenda cheia e um single para sair. "Nem sei se daria certo, não sei se seria tão sociável assim com tanta gente presa num lugar. Não é minha praia", conta ela.

Participar do 'De Férias com o Ex', do qual a amiga Tati participou, muito menos. "Não aceitaria de forma alguma, até porque não vejo necessidade de estar perto de qualquer ex, nem por diversão, nem para acusar polêmica. Depois que acabou virou a página. Encontrar sem querer, por acaso, mas combinar com um deles, jamais", afirma.

Tatis

Tati Zaqui não conhecia Tati Dias antes do clipe. "Depois do clipe passamos a conversar. Ela é uma pessoa incrível, eu gosto de pessoas de verdade. Ela tem uma energia super boa e só fez o clipe brilhar mais ainda", conta ela, que se diz uma pessoa de poucas amigas. "Dá para contar nos dedos os amigos que eu tenho para me abrir e contar da minha vida".