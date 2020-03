Saulo Pôncio e Gabi Brandt não estão mais juntos, afirma pai do cantor

Rio - Saulo Pôncio e Gabi Brandt não são mais uma casal. O término do relacionamento foi confirmado pelo próprio pai do cantor, o pastor Márcio. Em um vídeo divulgado por um perfil de fofoca no Instagram, o pastor aparece falando sobre o curto tempo do relacionamento do filho.

"Gabi e Saulo são jovens, são pessoas. Como vocês dizem, são subcelebridades. Casaram-se muito cedo, afim de esquecerem seu passado ao invés de construírem um futuro familiar. Mas agora já foi! Na minha opinião, assim como casaram muito rápido, também estão vivendo as crises de um relacionamento a dois muito rápido", disse.

Além disso, ele diz que Saulo está perdido e que a família está inconformada com o término. "No momento, Saulo está meio perdido. Não podemos cobrar muita coisa de alguém que está perdido. Estamos todos da família inconformados, porém estamos dando tempo ao tempo, pois é o melhor remédio no momento", finalizou.