Rio - Lexa fez uma festa temática para comemorar seu aniversário de 25 anos, na noite deste domingo. A cantora escolheu o tema "Laje da Lexa" para a festa e contou com a presença de amigos famosos, da mãe e do maridão, MC Guimê.

"O tema é #LajedaLexa, meu aniversário de um ano foi exatamente em uma laje! Sai de uma comunidade, mas as origens jamais saíram de mim! Minha festa tá sendo um sonho", escreveu a cantora nas redes sociais ao falar sobre o evento.

Luisa Sonza se apresentou com Lexa e as duas rebolaram bastante. Quem também se apresentou no evento foi Gabi Lopes, que chegou ao local acompanhada pelo namorado, o skatista Felipe Foguinho.