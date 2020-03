Rio - A influenciadora digital Bianca Andrade se divertiu ao lado de amigos no evento "Fervo da Lud", da cantora Ludmilla, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo. Bianca foi eliminada do "BBB 20" na última terça-feira. A influenciadora parece estar bem resolvida após seu término com o cantor Diogo Melim, da banda Melim.