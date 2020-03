Grazi Massafera 'baba' por Caio Castro em foto

Rio - Grazi Massafera parece estar mesmo encantadíssima por Caio Castro. O ator postou uma foto em que aparece sem camisa, nas Ilhas Maldivas, e recebeu um comentário inusitado da namorada. "Eita, mas que... Nossa!", escreveu Grazi, demonstrando estar impressionada com a beleza do ator.

As fãs concordaram com Grazi. "Faço das suas palavras as minhas", brincou uma seguidora. "Vocês me matam de fofura", disse outra pessoa. "Me representa muito com esse comentário. Aff. Perfeito", disse outra admiradora.

O próprio Caio Castro também respondeu o comentário de Grazi. "Já anotei as que você apagou, não passou dessa vez", disse o ator. "As que ela apagou tinham algo de menos? Faz isso com a gente não", brincou uma seguidora.