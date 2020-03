Cinema: conheça 10 fatos sobre os filmes do caso Richthofen

Rio - A Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes divulgaram dez fatos sobre os longas “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”. A estreia nos cinemas está marcada para 2 de abril.

Confira:1. Suzane, os irmãos Cravinhos ou qualquer outra pessoa retratada nos filmes não receberão dinheiro da produção, direitos autorais ou terão qualquer tipo de participação no resultado do filme.2. Nem a produção, nem os atores dos filmes tiveram qualquer contato com Suzane von Richthofen, Daniel e Cristian Cravinhos.3. Os filmes foram produzidos 100% com investimento privado, sem a utilização de verba pública.4. Os filmes são uma adaptação cinematográfica, baseados em uma história real, desenvolvida a partir das informações que constam nos autos do processo, em especial nos depoimentos dos envolvidos.5. Nenhum dos dois filmes inocenta ou enaltece Suzane e/ou Daniel, assim como também não romantiza ou glamouriza os assassinatos.6. A produção não defende nenhum dos lados da história e deixa ao público a interpretação dos fatos e das versões.7. São dois filmes de 80 minutos cada, com versões da história totalmente diferentes, que serão lançados no mesmo dia.8. “A Menina que Matou os Pais” conta a versão de Daniel Cravinhos, e “O Menino que Matou Meus Pais” conta a versão de Suzane von Richthofen.9. Não existe uma ordem correta para assistir aos filmes. Mas a experiência só é completa assistindo a ambos.10. Para que todos possam ter a experiência completa assistindo aos dois filmes, teremos valores e promoções especiais que serão divulgados em breve.