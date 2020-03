Ex-BBB Patrícia Leitte diz que pensou em suicídio ao ser comparada com Suzane von Richthofen

Rio - A ex-BBB Patrícia Leitte fez um desabafo no Twitter, neste domingo, e relembrou o julgamento do público na época em que participou do "BBB 18".

"Eu fui comparada por um hater a Suzane von Richthofen de tanto que minha imagem foi queimada. Isso quase me levou ao suicídio. É tão sério o que as pessoas falam. Por isso, eu peço que tenham cuidado nas palavras", escreveu Patrícia, que também chegou a criticar o apresentador Tiago Leifert. "Ele poderia pedido ao público para não fazer bullying", disse.

Patrícia participou da 18ª edição do "BBB", que teve Gleici Damasceno como campeã. Durante sua participação no reality, Patrícia investiu pesado em Kaysar Dadour, que chegou a ficar com ela enquanto ela esteve na casa. O romance não foi para frente fora do programa.