No paredão! Após fala polêmica, Tiago Leifert foi criticado nas redes sociais

Rio - Mais uma vez, a eliminação é o assunto menos comentado do 'BBB 20'. Durante a formação do paredão, no último domingo, Tiago Leifert impediu que Guilherme relembrasse o caso de assédio envolvendo Pyong. Imediatamente, o apresentador virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, e vários internautas pediram seu afastamento com #VoltaBial.

Tudo começou quando Guilherme foi justificar sua indicação a Pyong para o paredão. Durante o discurso, o modelo ia citar o caso de assédio protagonizado pelo hipnólogo há algumas semanas. "Eu lembro de uma vez que ele foi chamado no confessionário", disse.

Na mesma hora, Tiago interveio. "Eu vou te parar, tá? Eu vou te parar porque eu acho que tem erros de convivência e erros graves de convivência. O Pyong foi chamado no confessionário, foi advertido e esse assunto a gente considera encerrado no 'Big Brother Brasil'. Você não tem todas as informações para fazer esse tipo de julgamento'", argumentou o apresentador.

Sem reação, o brother pediu desculpas e continuou com suas justificativas para a indicação.

Logo depois, em uma conversa só com Guilherme no confessionário, Tiago ainda disse que era melhor não tocar no assunto porque Pyong tinha família fora da casa.

No Twitter, o público julgou que o apresentador estava "passando pano para abusador". Tiago, por sua vez, decidiu não se manifestar a respeito das críticas.

Disputa acirrada

De qualquer forma, Gizelly, Guilherme ou Pyong sairão da casa hoje. Coadjuvante no paredão, Gi corre pouco risco de ser eliminada. Quanto aos rapazes, a disputa segue acirrada, contando inclusive com a torcida de alguns famosos.

Recém-saída do reality, Bianca Andrade declarou que não torce para Guilherme, mas espera que Pyong saia. "Se eu saí e o Pyong não sair, aí eu realmente não vou entender. Eu vou falar mal dele todos os dias até ele sair", disse a empresária pelas redes sociais. Já a atriz Mariana Xavier defendeu a saída imediata de Guilherme. "Minha prioridade é #ForaGuilherme pela saúde mental da Gabi e de milhões de mulheres que passam por isso todos os dias", explicou pelo Instagram, fazendo referências às brigas do casal.

Desafeto declarado de Pyong, o youtuber Felipe Neto também se indignou com a postura de Tiago Leifert. "Não se passa pano pra assediador. Fim de papo", publicou o empresário, que logo depois completou: "A constar, acho muito triste que não dê pra eliminar dois de uma vez do BBB. Seria histórico o Tiago falar terça: 'decidimos que os dois mais votados vão sair porque sim'".