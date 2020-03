Grátis: Thiago Martins se apresenta no Samba da Feira

Rio - Thiago Martins é o próximo convidado do Samba na Feira, que acontece no próximo sábado (7). O evento acontece no Armazéns do Engenhão, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, das 17h às 23h, e tem entrada franca.

Thiago Martins é um versátil artista que se divide como ator e cantor. Sua carreira iniciou no projeto “Nós do Morro”, projeto social criado para os moradores da comunidade do Vidigal, onde viveu toda a vida.



Como cantor, Thiago Martins fez parte do “TrioTernura” e em 2014 lançou o seu primeiro álbum solo, com músicas como “Tira Minha Paz”, “Reprise” que tem a participação especial de Ivete Sangalo e outras faixas de composição própria e em parceria.



A partir de 2016, a turnê “Balanço do TG” vem ganhando os quatro cantos do país com um show novo, voltado para o samba, pagode, balaço e o samba rock. Um projeto que o artista sempre sonhou em fazer, almejando misturar os diferentes ritmos que escuta. Com a turnê também vieram o lançamento das faixas como “Fica Legal”, “Deu Medo” e o lançamento ao vivo.

Já o Samba da Feira tem um grupo de músicos fixo. É o grupo Seligaê, que era a banda base dos shows do cantor e compositor Arlindo Cruz. Com a batucada de primeira como característica, o Seligaê é formado por Tico Santos (repique de mão e voz), Fábio Miudinho (pandeiro e voz), Edir Lins (tantã), Flávio Miúdo (surdo e voz), Leandro Luna (violão e voz) e Betão (reco-reco e voz). O grupo tem CD produzido por Wilson Prateado, com músicas inéditas e duas faixas com pot-pourris de regravações.

Serviço



Samba da Feira com Thiago Martins. Armazéns do Engenhão - Praça do Trem s/nº, ao lado do estádio Nilton Santos, em frente à estação de trem do Engenho de Dentro. Sábado, 7 de março, das 17h às 23h. Entrada gratuita. Classificação livre.