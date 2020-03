Gui Agustini, ex-tenista brasileiro, se destaca no longa 'Solteira Quase Surtando'

Rio - O ex-tenista brasileiro Gui Agustini volta ao país para a estreia de seu primeiro longa-metragem nacional, “Solteira Quase Surtando”, com direção de Caco Souza. Nascido e criado em Campinas, Gui é filho de mãe argentina e pai peruano. Dedicou sua infância e adolescência ao tênis, que o levou a diversos países do mundo com destino marcado a morar na Venezuela, onde encontrou seu dom para atuação.

"Depois de um ano e meio tendo a maior evolução da minha carreira como tenista, eu estava me preparando para ir estudar nos EUA com bolsa de tênis. Foi então que minha vida deu um giro inesperado, e a arte impactou a minha alma", relembra o ator.

Após alguns anos morando nos Estados Unidos, Gui foi indicado por Meire Fernandes, fundadora do LABRFF (Los Angeles Brazilian Film Festival) e produtora principal de “Solteira Quase Surtando” para viver o espanhol Miguel, aproveitando o idioma fluente vindo dos pais.

No filme — que estreia dia 12 de março nos cinemas de todo Brasil — Miguel, um empresário espanhol de 40 anos, vem fazer negócios no Brasil, morando alguns meses no Rio de Janeiro. Charmoso e bem-sucedido, o empresário conhece a protagonista Bia (Mina Nercessian), uma carioca que precisa encontrar o homem perfeito para se casar e ter filhos. “O filme é uma comédia com momentos dramáticos, então o que há de se esperar são muitas risadas mas também tristeza”, revela.