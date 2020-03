Vídeo de bastidores mostra reunião de atores de 'Stranger Things' para leitura de roteiro

Rio - A Netflix divulgou, nesta terça-feira, um vídeo em que os atores da série "Stranger Things" se reúnem para a leitura do roteiro da quarta-temporada. Nas imagens, é possível ver os protagonistas da série se reencontrando. Quem aparece também, com os cabelos raspados, é David Harbour. O personagem do ator, Hopper, estava com o destino incerto na trama devido aos acontecimentos da última temporada. Especula-se que a quarta temporada da série vá estrear apenas em 2021.