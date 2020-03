'A Cor Púpura' reestreia no Teatro Riachuelo

Rio - "A Cor Púrpura" reestreia no Teatro Riachuelo, no dia 14 deste mês. O espetáculo, que em apenas 5 meses de apresentações no Rio e em São Paulo já foi visto por quase 60 mil pessoas já assistiram ao espetáculo dirigido por Tadeu Aguiar, com tradução de Arthur Xexéo, que conta a trajetória e luta de Celie (Letícia Soares) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia, EUA, no decorrer da primeira metade do século XX.

Na adolescência, a personagem tem dois filhos de seu suposto pai (Jorge Maya), que a oferece a um fazendeiro local para criar seus herdeiros (entre eles, Harpho - Alan Rocha), lavar, passar e trabalhar sem remuneração. Ela é tirada à força do convívio de sua irmã caçula Nettie (Ester Freitas) e passa a morar com o marido Mister (Wladimir Pinheiro). Enquanto Celie resigna-se ao sofrimento, Sofia (Lilian Valeska) e Shug (Flávia Santana) entram em cena, mostrando que há possibilidade de mudanças e novas perspectivas, esperança e até prazer.

A saga de Celie é permeada por questões sociais de extrema relevância até os dias atuais como a desigualdade, abuso de poder, racismo, machismo, sexismo e a violência contra a mulher.

Completam o elenco: Analu Pimenta (Gralha); Suzana Santana (Jarene); Erika Affonso (Doris); Cláudia Noemi (Darlene); Caio Giovani (Grady e coro); Leandro Vieira (Chefe da Tribo Olinka e coro); Gabriel Vicente (Bobby e coro); Thór Junior (Pastor e coro); Renato Caetano (Soldado e coro); Nadjane Pierre (Solista da Igreja e coro).

Serviço:

'A Cor Púpura'. Rua do Passeio, 40, Centro, Rio de Janeiro. Data: 14 de março a 12 de abril de 2020.

Sexta: 20h, Sábado: 16h e 20h, Domingo: 17h. Classificação: 12 anos. Duração: 150 minutos (15 minutos de intervalo). Ingresso: Plateia Vip: R$150 (inteira) | R$75 (meia); Plateia: R$110 (inteira) | R$55 (meia);

Balcão Nobre: R$90 (inteira) | R$45 (meia); Balcão: R$50 (inteira) | R$25 (meia).