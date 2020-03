Thaeme e Thiago recordam histórias das gravações ao vivo da dupla

Rio - A época é mais propícia para EPs e singles? Thaeme e Thiago não estão nem aí e acabam de lançar o quinto DVD, 'Química' — gravado dia 16 de outubro, no Espaço Arca, em São Paulo — com 24 músicas, sendo 23 delas inéditas. Mas a dupla tomou o cuidado de dividir o disco em partes diferentes, como tem sido comum hoje.



"A gente tenta sempre se superar, vem sempre uma vontade de superar o DVD anterior", conta Thaeme que, ao lado do parceiro Thiago, convidou pela primeira vez um grupo de bailarinos para participar do DVD. "Tanto que a gente assistiu a todos desde o primeiro, e teve muito orgulho desse".



Fazer registros ao vivo, por sinal, é a maior diversão para Thaeme e Thiago. E os dois não escondem que gravações de DVD sempre são meio tensas, justamente porque o tempo é curto, as equipes são grandes e os dois querem fazer sempre o melhor.



"Ah, é tenso, viu? No DVD de 2016 ('Ethernize') choveu muito, e o show foi gravado ao ar livre. Tanto que optamos por um lugar fechado para gravar o DVD novo para não corrermos muitos riscos", conta Thiago, que, na mesma gravação, tomou um baita tombo descendo uma escada. Hoje, a dupla ri do fato, mas deve ter sido complicado (e doloroso) na época.



"O camarim ficava bem no centro, com uma escada do lado, e você tinha que descer pelo lado direito. Ele foi andando, andando, e simplesmente desceu o lugar onde ele achava que era a escada sem olhar para o chão", recorda Thaeme, rindo. "Ele acabou caindo no meio da gravação do DVD e eu fui atrás dele. Só vi Thiago caindo no chão em câmera lenta e por um segundo eu não ia junto".



Já 'Química' acaba de render um fato que entrou para o anedotário do grupo: Thiago deixou sua mala no palco e os roadies acharam que ela fazia parte do cenário do show. Tanto que ela ficou por lá mesmo, nas quatro primeiras músicas. "Ela acabou participando da gravação!", brinca. "Como ela é toda grafitada, ficou parecendo que ela era do cenário mesmo".



Repertório e convidados

O projeto teve as participações de Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Tayrone e Gaab (através de projeção). Entre as canções 'Vendinha' (com participação de Jorge), 'Filho da Culpa', 'Ih Superei', 'Eu Conto Ou Cê Conta?' e outras. "Quando decidimos o nome, decidimos também que iríamos chamar convidados. O nome permite que a gente mostre a química dos outros artistas com a dupla", afirma Thiago.



Liz



Thaeme é casada com o empresário artístico Fabio Elias, com quem tem uma menina de 10 meses, Liz. A cantora não desgruda dela por nada. "Ter filho é uma delícia, mas é um desafio muito grande. Eu carrego ela para todos os lugares para amamentar, não consigo ficar longe dela. Mas tenho uma rede de apoio muito grande", conta, revelando que a menina é o xodó de toda a equipe e que Thiago já virou "tio" emprestado dela. "Ela faz o dia de todo mundo mais feliz, só de ela olhar para a gente, de vermos o sorrisinho dela".



Aliás, Thiago não tem filhos. "Estou solteirão, mas estou louco para ser pai. Alguém se candidata"?, brinca.