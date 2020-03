Estrela do baixo, Thundercat toca no Rio, São Paulo e Porto Alegre

Rio - O cantor, compositor e multi-instrumentista Stephen Bruner, mais conhecido como Thundercat, fará novas aparições gloriosas nos palcos brasileiros. Um dos grandes destaques da cena futurista de jazz de Los Angeles - e uma verdadeira virtuose no baixo - desembarca em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente nos dias 13, 14 e 16 de maio. A realização dos shows é do Queremos!, com apresentação da Heineken. Os ingressos já estão à venda no site do Queremos!.



Nessa nova turnê, Thundercat apresenta ao público seu novíssimo álbum, "It is what it is", que será lançado um mês antes dos shows no Brasil. A curiosidade sobre o que vem por aí é gigantesca, mas os dois singles recém-lançados - "Dragonball Durag" e "Black Qwalls" - já evidenciam o caráter vanguardista e ultra-virtuoso de sempre. Nas faixas que estão por vir, Thundercat trará participações de conterrâneos da Costa Oeste como Childish Gambino e Kamasi Washington.

Nas últimas vindas ao Brasil, em 2017 e 2018, a estrela do baixo elétrico de seis cordas chegou com o repertório do terceiro disco, "Drunk", aclamado por público e crítica pela criativa atualização do fusion e do R&B. Antes disso já tinha carimbado o passaporte por aqui para acompanhar o jazz-eletrônico do DJ Flying Lotus e o metal-punk-funk do grupo Suicidal Tendencies.



Ao longo dos mais de 15 anos de carreira, Stephen Bruner venceu um Grammy, pela participação na faixa "These walls", do icônico álbum "To pimp a butterfly", de Kendrick Lamar, e coleciona parcerias com estrelas como Flying Lotus, Erykah Bady, Mac Miller, Travis Scott, Janelle Monáe, Kali Uchis, entre outros. Ele já fez parte, inclusive, da banda do rapper Snoop Dogg.





Serviço - QUEREMOS! Thundercat

13/05/2020 – Opinião (Porto Alegre)



Venda no site do Queremos!



Ingressos: a partir de R$ 80



14/05/2020 – Audio (São Paulo)



Venda no site do Queremos!



Ingressos: a partir de R$ 120



16/05/2020 – Circo Voador (Rio de Janeiro)



Venda no site do Queremos!



Ingressos: a partir de R$ 100



Valores referentes a meia-entrada ou ingresso social (com um quilo de alimento não-perecível)