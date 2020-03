'A Praça É Nossa' volta com quadros inéditos

Rio - Os fãs de 'A Praça É Nossa' podem respirar aliviados. O humorístico do SBT retorna hoje com quadros inéditos, às 23h15. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega volta a ocupar o banco da praça e terá como companhia um novo personagem. O ator Pierre Bittencourt será o Guarda Belo. O personagem, que já aparecia no quadro do Dapena (que parodia o apresentador José Luiz Datena) terá seu próprio momento na atração, no qual conversa com Carlos Alberto tentando manter postura de 'machão'.

Voltam ao programa os quadros clássicos de personagens como Paulinho Gogó (Mauricio Manfrini), Cucurucho (Pereira França Neto), Dapena (Zé Américo), João Plenário (Saulo Laranjeira) e outros.