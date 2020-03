Meu malvado favorito: Felipe Prior muda de postura e já é favorito no 'BBB'

Rio - Quem diria! Depois de se envolver em diversas brigas no 'BBB 20', Felipe Prior deu a volta por cima e conseguiu conquistar boa parte do público. Dono de uma opinião forte e bem resistente a críticas, o arquiteto paulista tem mostrado um lado brincalhão nas últimas semanas. O carinho por Babu, as brincadeiras com Gizelly e até a interação com Pyong contribuíram para essa mudança de postura na casa.



E os resultados comprovam. Prior ganhou 700 mil seguidores desde que entrou na casa no final de janeiro, 400 mil só nos últimos 12 dias. Inclusive, na maior enquete de 'Big Brother' da internet, publicada pelo UOL, o jovem é o favorito para ganhar essa edição com 39,5% dos votos. A liderança se mantém desde a saída de Lucas, quando o arquiteto ultrapassou Pyong na preferência do público.



Integrante do grupo dos homens envolvidos no 'Teste de Fidelidade', Prior recebe o apoio dos amigos que já deixaram a casa. Hadson Nery, o Hadybala, diz que vê o jovem como um irmão. "Ele é uma pessoa com quem me identifiquei muito na casa. Nós tínhamos uma união muito forte. Aqui fora fui abraçado pela família dele. Eles me colocaram até no grupo do Whatsapp", conta o ex-jogador de futebol.



Apaixonado pelo 'BBB', Hadson ainda garante que a torcida pelo amigo vai além da afinidade. "Saí para um cara que eu espero que seja campeão. Até para ser justa minha saída. Já que eu perdi, é melhor que seja para ele", explica.



Eliminado em paredão contra Babu e Victor Hugo, Lucas Gallina compartilha da mesma torcida do ex-atleta e destaca os pontos fortes do amigo. "Em relação aos pontos fortes do Prior, ele é uma pessoa autêntica, com personalidade, com caráter. Ele age da mesma maneira que eu, mostrando quem ele é fora lá dentro da casa", conta o fisioterapeuta, que pondera sobre a personalidade de Prior.



"Mas esses também são os pontos fracos dele. Porque por ele ser uma pessoa com personalidade, algumas pessoas, às vezes, não gostam de ouvir a verdade e acabam arrumando briga com ele", explica.



Hadson é ainda mais assertivo. "Se ali todos fossem jogadores mesmo, eles só teriam pontos fortes. Mas como a maioria é 'VTzeiro', fica difícil dizer. O Prior fala muita verdade e as pessoas estão ali só para fazer amizade, ir na piscina e dançar em festa. Se vier a acontecer de fazer amigo, tudo bem, mas o jogo é individual. O pessoal está ali para bom convívio, retiro espiritual... É uma babaquice", dispara.