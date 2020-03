Guto Goffi lança novo álbum em temporada na Laura Alvim

Rio - O baterista, cantor e compositor carioca Guto Goffi, um dos fundadores do Barão Vermelho, vai fazer uma série de apresentações, sempre as quintas-feiras, às 20h30, em Ipanema, na Casa de Cultura Laura Alvim, no Espaço Rogério Cardoso, acompanhado do grupo O Bando do Bem. A trupe tocará músicas do novo disco solo de Goffi, 'C.A.O.S (Confusões Artísticas e Obras Sonoras)', além de músicas dos dois primeiros álbuns do baterista 'Alimentar' (2011) e 'Bem', (2016), e mais sucessos compostos por ele para o Barão.



Dessa vez com o apoio luxuoso do guitarrista carioca Nani Dias, na produção do álbum e atuando como segundo guitarrista do Bando do Bem, grupo de músicos que acompanham Goffi desde 2016. O baixista, Markus Britto assina a direção musical, César Brunei faz dupla na percussão com Goffi, Bruno Mendes na voz e Elir Filho na outra guitarra.



C.A.O.S.



C.A.O.S. começou a ser pensado a partir de material fotográfico feito pelo artista há aproximadamente 15 anos. Com ilustrações coloridas, e que distorcem o cotidiano e o real em outros pensamentos. Desse fruto, vieram as músicas e letras do novo disco. Esses trabalhos visuais que inspiraram o disco, estarão expostos no palco, como cenário do show.



Em outras cidades, Goffi pretende sempre convidar um artista plástico local para expor, os seus trabalhos e assim ter um cenário diferente a cada show.



Após lançar seus dois primeiros álbuns solo, o artista vem cumprindo a promessa de gravar um disco para cada letra do alfabeto brasileiro. Com o C.A.O.S. finalizado, Guto cai na estrada para provar disso tudo ao vivo. O show novo promete e conta com a direção musical do baixista Markus Britto, nas guitarras estão Elir Filho e o produtor do álbum e guitarrista Nani Dias. Na percussão, fazendo dupla rítmica com Goffi, está César Brunet, irmão de Peninha, ex-Barão vermelho e nos vocais, o cantor, da nova geração Bruno Mendes. O Bando do Bem vem atuando junto desde 2016, e quer deixar explícito esse entrosamento.



C.A.O.S. também participa de um projeto de financiamento coletivo na plataforma Kickante, e pede a colaboração dos fãs para fabricar o CD físico, editar um livro de poemas e um box, com os três CDs do artista. O ano começou bem para Guto Goffi e O Bando do Bem, em sua primeira extensa temporada na cidade maravilhosa, purgatório da beleza e do C.A.O.S.



Serviço - C.A.O.S. - Confusões Artísticas e Obras Sonoras - Guto Goffi & O Bando do Bem



Datas: 12, 19 e 26/03/20 e 02/04/20



Horário: 20h30



Local: Casa de Cultura Laura Alvim



Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22420-004



Telefone: (21) 2332-2016



Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)