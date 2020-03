PRÉ-ESTREIAS

SOLTEIRA QUASE SURTANDO

Brasil, 2018. De Caco Souza. Com Mina Nercessian, Leandro Lima, Letícia Birkheuer. Beatriz (Mina Nercessian) é uma mulher solteira convicta, de 35 anos e viciada em trabalho. Aspirações de vida comuns à muitas mulheres, como se casar, passam longe de seu mundo. Porém, ao descobrir que está entrando em uma menopausa precoce e só tem seis meses para encontrar um pai para seu futuro filho, ela vê suas convicções completamente abaladas. Com isso, ela se aventura numa missão quase impossível que envolve recuperar o tempo perdido e achar, em poucos meses, o parceiro ideal para a vida e para ser o pai do seu filho. Comédia. 14 anos. 88 min. Cópias Nacionais: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 1: 17h20 (mulheres pagam meia no domingo).

TRÊS VERÕES

Brasil, França, 2018. De Sandra Kogut. Com Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes. Edgar (Otávio Muller) e Marta (Gisele Fróes) formam um rico casal que todo verão, entre o Natal e o Ano Novo, recebe amigos e família para festas em sua mansão à beira-mar. Entretanto, quem de fato organiza a casa e gerencia os empregados é Madalena (Regina Casé), que sonha em comprar um terreno para que possa abrir seu próprio negócio. Para tanto ela pede ajuda ao patrão, que lhe empresta dinheiro para ser descontado mensalmente de seu salário, sem imaginar no quanto seria envolvida em seus negócios. Aventura. 12 anos. 93 min. Cópias Nacionais: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema 1: 20h (haverá debate após sessão de terça-feira)

ESTREIAS

100 QUILOS DE ESTRELAS

(100 Kilos D'etoiles). França, 2019. De Maria-Sophie Chambon. Com Laure Duchêne, Angèle Metzger, Pauline Serieys. Lois tem 16 anos e um sonho: tornar-se astronauta. Uma questão física a angústia, ela pesa 100 kgs e com ódio de seu próprio corpo decide parar de comer. Essa atitude extrema desencadeia uma série de complicações de saúde e a fazem ficar

internada em uma clínica, onde acaba conhecendo outras três garotas de sua idade, com problemas igualmente graves. Uma forte amizade nasce e, juntas, elas viverão uma jornada de transformação e amadurecimento. Drama. 12 anos. 88 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 13h30, 15h30, 19h30, 21h20.

AINDA TEMOS A IMENSIDÃO DA NOITE

Brasil, Espanha, 2019. De Gustavo Galvão. Com Ayla Gresta, Gustavo Halfled, Steven Lange. Karen (Ayla Gresta) é trompetista e cantora em uma banda de rock em Brasília. No entanto, ela não consegue muita sorte em sua trajetória musical. Por isso, decide seguir os passos de Artur (Gustavo Halfeld), um ex companheiro de carreira, indo para a Alemanha na intenção de ter sucesso na música. Drama. 16 anos. 98 min. Cópias Nacionais: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 22h.

DOIS IRMÃOS: UMA JORNADA FANTÁSTICA

(Onward). EUA, 2020. De Dan Scanlon. Com vozes de Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus. Barley (Chris Pratt) e seu irmão mais novo Ian (Tom Holland) vivem em um mundo de fantasia, mas sem a magia do passado. Tudo muda quando o caçula recebe da mãe um cajado mágico deixado pelo falecido pai. Com o artefato poderoso nas mãos, ele e o mano mais velho descobrem ser possível trazer o paizão de volta. Só que fazem isso pela metade e, agora, precisarão enfrentar uma épica corrida contra o tempo para completar esse feitiço do bem e curtirem esse tão sonhado encontro familiar. Do mesmo criador, diretor e roteirista do sucesso Universidade Monstros (2013). E dos mesmos criadores de Toy Story, Viva a Vida e Os Incríveis. Animação. Livre. 102 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 1: 14h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h15, 18h30, 20h45. Kinoplex Shopping Boulevard 4: 17h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 19h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Shopping Boulevard 5 (3D): 13h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h15, 17h30, 19h45. Kinoplex Tijuca 1 (3D): 13h (somente sábado), 15h15 (somente sábado e domingo), 17h30 (somente sábado e domingo), 19h45 (somente sábado e domingo). Kinoplex Tijuca 6: 14h (somente sábado e domingo), 15h55 (não será exibida sábado e domingo), 16h15 (somente sábado e domingo), 18h10 (não será exibida sábado e domingo), 18h30 (somente sábado e domingo), 20h25 (não será exibida sábado e domingo), 20h45 (somente sábado e domingo). Kinoplex Nova América 6: 14h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h15, 18h30, 20h45. Kinoplex Nova América 7: 15h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 17h45 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 20h (somente sábado, domingo e segunda-feira). CineCarioca Méier 1: 13h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h50, 18h10, 20h30. CineCarioca Méier 3: 19h (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Madureira 2 (3D): 14h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h45 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 19h50 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Madureira 5: 13h40 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h55, 18h10, 20h25. Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 14h (não será exibida segunda-feira), 16h (não será exibida segunda-feira). Zona Sul: Roxy 3: 14h (somente sábado e domingo), 16h15, 18h30. Kinoplex São Luiz 3: 14h (somente sábado e domingo), 15h55 (não será exibida sábado e domingo), 16h15 (somente sábado e domingo), 18h10 (não será exibida sábado e domingo), 18h30 (somente sábado e domingo), 20h25 (não será exibida sábado e domingo), 20h45 (somente sábado e domingo). Kinoplex Fashion Mall 4: 14h40 (somente sábado e domingo), 16h55, 19h10. Kinoplex Leblon 1: 14h (somente exibida sábado e domingo), 14h25 (não será exibida sábado e domingo), 16h15 (somente sábado e domingo), 16h40 (não será exibida sábado e domingo), 18h30 (somente sábado e domingo), 18h55 (não será exibida sábado e domingo), 20h45 (somente sábado e domingo). Kinoplex RioSul 2: 13h25 (somente sábado e domingo), 15h40 (somente sábado e domingo), 15h55 (não será exibida sábado e domingo), 17h55 (somente sábado e domingo), 18h10 (não será exibida sábado e domingo), 20h10 (somente sábado e domingo), 20h25 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex RioSul 3 (3D): 14h05 (somente sábado e domingo), 16h30 (somente sábado e domingo), 18h55 (somente sábado e domingo). Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 13h40, 15h50, 18h. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1 (3D): 13h05 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h20 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 17h35 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 19h50 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex West Shopping 5: 14h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h55 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 16h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h10 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 18h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 20h25 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 20h45 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Grande Rio 1: 13h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h55 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 17h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h05 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 19h45 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 20h25 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Grande Rio 5 (3D): 16h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h35 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 20h45. Kinoplex Nova Iguaçu 2: 14h (somente sábado e domingo), 16h (não será exibida sábado e domingo), 16h15 (somente sábado e domingo), 18h15 (não será exibida sábado e domingo), 18h30 (somente sábado e domingo), 20h30 (não será exibida sábado e domingo), 20h45 (somente sábado e domingo). Kinoplex Nova Iguaçu 5 (3D): 13h (somente sábado e domingo), 15h05 (somente sábado e domingo), 17h10 (somente sábado e domingo), 19h15 (somente sábado e domingo). Kinoplex Iguaçu Top 1: 14h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h55 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 16h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h10 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 18h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 20h25 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 20h45 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Iguaçu Top 2 (3D): 13h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h05, 17h10, 19h15. Barra: Kinoplex Via Parque 3 (3D): 15h20 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 17h35 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 19h50 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Via Parque 4: 14h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h50 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 16h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h10 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 18h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 20h25 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 20h45 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 14h40, 16h50, 19h. Kinoplex Bay Market 3: 13h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h50, 18h10, 20h30. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 4 (3D): 20h.

LUTA POR JUSTIÇA

(Just Mercy). EUA, 2020. De Destin Daniel Cretton. Com Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson. O jovem Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) formou-se advogado em Harvard, e abriu mão de um bom emprego para defender condenados injustamente. No estado do Alabama, com o apoio da advogada Eva Ansley (Brie Larson), ele deu início a um de seus casos mais polêmicos: Walter McMillian (Jamie Foxx), condenado à morte, em 1987, pelo assassinato de uma jovem de 18 anos. Além das evidências sinalizarem sua inocência, o réu tinha contra ele um único depoimento de um criminoso. Disposto a enfrentar o sistema, Bryan se envolve num labirinto de manobras políticas e legais, mexe em dolorosas feridas, e trava uma célebre batalha por justiça. Baseado em fatos reais e no premiado livro do próprio advogado. Drama. 14 anos. 136 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4: 20h55. CineCarioca Méier 2: 20h50. Zona Sul: Roxy 3: 20h45. Kinoplex São Luiz 1: 20h40 (não será exibida sábado e domingo), 20h55 (somente sábado e domingo). Kinoplex Fashion Mall 2: 21h. Kinoplex Leblon 1: 21h10 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Leblon 2: 15h30 (somente sábado e domingo). Barra: Kinoplex Via Parque 5: 15h10.

MEIO IRMÃO

Brasil, 2018. De Eliane Coster. Com Natália Molina, Diego Avelino, Francisco Gomes. Sandra, uma adolescente de 16 anos, passa por um momento difícil. Sua mãe está desaparecida há dias e, por isso, a garota

passa as tardes varando a cidade de bicicleta, procurando seu paradeiro. Quando a jovem começa a perder as esperanças, ela decide pedir ajuda para seu meio irmão, com quem cultiva uma relação distante. Ele, que também se encontra em uma situação pessoal delicada, não sabe como pode colaborar. Drama. 16 anos. 97 min. Cópias Nacionais: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 5: 13h30.

MEU NOME É SARA

(My Name is Sara). EUA, 2020. De Steven Oritt. Com Zuzanna Surowy, Konrad Cichon, Michalina Olszanska. A judia polonesa Sara Guralnick (Zuzanna Surowy) consegue escapar dos nazistas, mas sua família foi inteiramente assassinada. Desesperada, ela foge para o interior da Ucrânia, onde mente sobre sua identidade e acaba acolhida pelo casal Pavlo (Eryk Lubos) e Nadya (Michalina Olszanska) numa colônia de agricultores. Mas o ano era 1942, os alemães invadem a Ucrânia e, com a chegada deles, o terror se instala na região. Para complicar ainda mais o dilema de Sara, que esconde suas verdadeiras origens e coloca a vida de outros também em risco, ela descobre um importante segredo sobre o casal anfitrião. Premiado em festivais internacionais e exibido na Mostra Internacional de Cinema São Paulo 2019. Drama. 16 anos. 111 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4: 13h40 (somente sábado e domingo). Zona Sul: Roxy 1: 16h (somente sábado e domingo). Kinoplex São Luiz 1: 13h40 (somente sábado e domingo). Kinoplex Leblon 2: 18h20.

O MELHOR ESTÁ POR VIR

(Le Meilleur Reste à Venir). França, 2018. De Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière. Com Arthur (Fabrice Luchini) e César (Patrick Bruel) são dois homens que nutrem uma forte amizade desde a infância. Quando, em meio a uma grande confusão, César é informado de que Arthur está com câncer, ele decide buscar o amigo para recuperar o tempo perdido e ajudá-lo a conseguir fazer tudo que deseja antes de morrer. Comédia, Drama. 12 anos. 118 min. Cópias Legendadas: 19h30 (não será exibida terça-feira), 21h40 (não será exibida terça-feira).

CONTINUAÇÕES

1917

EUA, 2020. De Sam Mendes. Com George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar cerca de 1600 colegas de batalhão. Drama, Guerra, Histórico. 14 anos. 120 min. Cópias Dubladas: Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 4: 18h25. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4: 16h. Zona Sul: Kinoplex RioSul 6: 16h10 (somente sábado e domingo), 21h. Barra: Kinoplex Via Parque 5: 18h10.

BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bad Boys Forever). EUA, 2020. De Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens. Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade. Ação. 16 anos. 125 min. Cópias Dubladas: Zoa Norte: Kinoplex Nova América 1: 15h50 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Nova América 2: 20h40. Kinoplex Nova América 7: 18h30 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Madureira 4: 20h50. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 4: 20h50. Kinoplex Grande Rio 4: 18h, 20h40. Kinoplex Nova Iguaçu 4: 20h55. Kinoplex Iguaçu Top 5: 15h35 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h15, 20h50.

DOLITTLE

EUA, 2020. De Stephen Gaghan. Com Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen. Doutor Dolittle (Robert Downey Jr) é um físico muito competente, ele vive e cuida de vários animais e afirma que consegue até se comunicar através de palavras com eles. A sinopse oficial ainda não foi divulgada. Comédia, Família. Livre. 102 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 3: 13h40 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h50, 18h, 20h10. Kinoplex Tijuca 5: 19h. Kinoplex Nova América 2: 16h30. Kinoplex Nova América 7: 13h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira). CineCarioca Méier 3: 16h50 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h50 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Madureira 3: 14h05 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h50 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 16h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Zona Sul: Kinoplex São Luiz 2: 16h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex Fashion Mall 3: 17h (somente sábado e domingo). Kinoplex Leblon 3: 16h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex RioSul 4: 14h25 (somente sábado e domingo), 16h45, 19h05. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 3: 14h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h20. Kinoplex Grande Rio 4: 13h45 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Nova Iguaçu 6: 14h15 (somente sábado e domingo), 16h40 (não será exibida sábado e domingo), 18h45 (somente sábado e domingo). Kinoplex Iguaçu Top 3: 13h35 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Bay Market 2: 13h50 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 14h (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 16h.

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

Brasil, 2019. De Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado. Comédia. 12 anos. 105 min. Cópias Nacionais: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 4: 16h45 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 19h05 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 21h25. Kinoplex Tijuca 1: 15h10 (não será exibida sábado e domingo), 17h20 não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Tijuca 5: 14h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex Nova América 4: 15h40 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 16h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 18h50 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 20h30 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 21h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Madureira 2: 15h30 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 17h50 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 20h10 (somente sexta e terça-feira), 21h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Zona Sul: Kinoplex Fashion Mall 3: 16h (não será exibida sábado e domingo), 18h25 (não será exibida sábado e domingo). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1: 15h30 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 17h50 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 20h10 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex West Shopping 4: 14h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Grande Rio 6: 14h05 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Nova Iguaçu 5: 15h25 (não será exibida sábado e domingo), 17h45 (não será exibida sábado e domingo), 20h10 (não será exibida sábado e domingo), 21h20 (somente sábado e domingo). Kinoplex Nova Iguaçu 6: 16h20 (somente sábado e domingo). Kinoplex Iguaçu Top 4: 16h30, 18h50, 21h10. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 16h (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 21h10.

O HOMEM INVISÍVEL

(The Invisible Man). EUA, 2020. De Leigh Whannel. Com Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer. Em O Homem Invisível, quando o ex abusivo de Cecilia (Elisabeth Moss) tira a própria vida e deixa sua fortuna, ela suspeita que a morte dele tenha sido uma farsa. Como uma série de coincidências se torna letal, Cecilia trabalha para provar que está sendo caçada por alguém que ninguém pode ver. Fantasia, Suspense, Terror. 14 anos. 125 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 6: 13h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h45, 18h30. Kinoplex Nova América 3: 13h20 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h, 18h45. CineCarioca Méier 3: 14h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h10 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Madureira 3: 18h05 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 18h25 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 20h40 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 21h (somente sábado, domingo e segunda-feira). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 3: 18h25, 21h. Kinoplex Grande Rio 3: 15h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h10, 20h50. Kinoplex Nova Iguaçu 1: 13h15 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h25, 21h. Kinoplex Iguaçu Top 3: 15h40, 18h20, 21h. Barra: Kinoplex Via Parque 6: 13h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h25. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 2: 18h10, 20h50. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 6: 21h10. Kinoplex Tijuca 3: 13h30 , 15h40 (nãos será exibida sábado e domingo), 16h10 (somente sábado e domingo), 18h20 (não será exibida sábado e domingo), 18h50 (somente sábado e domingo), 20h50 (não será exibida sábado e domingo), 21h25 (somente domingo), 21h30 (somente sábado). Kinoplex Nova América 3: 21h20. CineCarioca Méier 3: 21h (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 21h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 18h (não será exibida segunda-feira), 20h20 (não será exibida segunda-feira). Zona Sul: Roxy 2: 15h30, 18h, 20h40. Kinoplex São Luiz 2: 13h50 (somente sábado e domingo), 16h05 (não será exibida sábado e domingo), 18h40, 20h40. Kinoplex Fashion Mall 1: 16h (somente sábado e domingo), 18h40, 21h20. Kinoplex Leblon 3: 13h50 (somente sábado e domingo), 16h (não será exibida sábado e domingo), 18h40, 21h20. Kinoplex RioSul 5: 13h (somente sábado e domingo), 15h45, 18h30, 21h15. Barra: Kinoplex Via Parque 6: 15h40, 21h10.