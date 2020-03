Thiago Martins acredita que Ryan volte para Marina (Erika Januza) em 'Amor de Mãe'

Com um DVD gravado, o cantor e ator Thiago Martins tem a felicidade de poder ter sua própria música, 'Anjo Sem Asa', como tema do seu personagem Ryan, da novela 'Amor de Mãe'. "Ela é uma música especial. Quando gravei pela primeira vez eu senti isso", recorda o cantor, que será hoje o convidado do Samba da Feira, nos Armazéns do Engenhão.

O cantor se une ao grupo Seligaê, residente do evento, para apresentar músicas do repertório do DVD '7550 Dias', que sai em breve, no dia 15 de março. "Mas as pessoas já pedem as músicas nos shows e muita gente já canta. Estou muito feliz com o resultado e louco pra mostrar pro mundo", afirma o cantor, que logo na sequência inicia turnê nova e vai para a estrada.

Novela

Ryan, personagem de Thiago Martins, andou passando por poucas e boas em 'Amor de Mãe'. E acabou tomando atitudes bem machistas com Marina (Erika Januza), quando namorava com ela. A tenista desistiu de um patrocínio em São Paulo para ficar com o ex-namorado no Rio, e acabou sendo traída por ele com Mel (Luísa Sonza).

Marina flagrou os amantes aos beijos e esculachou Ryan, terminando com ele em seguida. O músico já procurou a tenista para tentar reatar, sem sucesso. Mas Thiago crê que os dois podem voltar.

"Acredito que sim. Ryan aprendeu com os erros da vida, e todo mundo está sujeito a cometer erros. Acredito no amor dos dois e minha torcida é que eles acabem juntos", afirma o ator, que jamais pediria para uma namorada desistir de um sonho por causa dele.

"Tentaria ao máximo viver junto esse sonho. Pra tudo tem um jeito", diz ele, que lembra de já ter cometido erros em relacionamentos no passado. "Nada grave, mas pequenos erros, atitudes. Somos humanos, erramos, acertamos. Faz parte", conta.

Em seguida, Ryan apaixonou-se por Sabrina (Anitta, em participação especial na novela). Em 'Amor de Mãe', o casal trocou beijos quentes na piscina, que viraram o assunto da internet, até porque Anitta declarou que foi tudo de verdade. "Eu não sei dar beijo técnico, eu beijo mesmo!", afirmou ao site 'GShow'. A personagem é uma cantora que se aproximou de Ryan para se dar bem, a ponto de combinar com um paparazzo para tirar uma foto dos dois juntos na piscina, e se declarar namorada oficial dele em seguida.

Samba pelo Rio

Thiago, que se apresenta pela primeira vez no Samba da Feira, elege seus lugares preferidos para ouvir samba ao vivo no Rio. "O próprio Samba da Feira, a Pedra do Sal, o Samba da Sopa... São lugares incríveis. Samba é sempre samba", afirma.



Serviço

O Samba da Feira acontece hoje, das 17h às 23h (as participações especiais costumam acontecer de noite), nos Armazéns do Engenhão. Praça do Trem s/nº, ao lado do estádio Nilton Santos, em frente à estação de trem do Engenho de Dentro. Entrada gratuita.