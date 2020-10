Papagaio viraliza Reprodução

Um vídeo compartilhado na quinta-feira, pelo cantor Regis Danese em seu perfil no Facebook já rendeu mais de 62 mil curtidas e 154 mil compartilhamentos.

Muita gente já deve ter ouvido falar de papagaios que cantam ou falam, mas um que canta e toca ao mesmo tempo não é tão comum, como apontou o próprio cantor. No vídeo, o pássaro interpreta, do seu jeito, a música "Atirei o Pau no Gato".



Os seguidores do cantor adoraram e aproveitaram para compartilhar nos comentários suas experiências com as aves dessa espécie. Uma mulher contou que seu papagaio também é um intérprete desse clássico, mas que ela o ensinou a cantar "não atire o pau no gato".