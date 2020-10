Gracyanne Barbosa: sempre surpreendendo Reprodução Internet

Por O Dia

Rio - Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores com sua flexibilidade, força e ousadia ao postar no Instagram um vídeo em que aparece fazendo uma dança sensual nas redes sociais. Nas imagens, a musa fitness surge plantando bananeira e rebolando bastante com um shortinho bem curtinho.

"Quem tem limite é município, porque eu não tenho nenhum. Desculpa aí Jojo Todynho", escreveu a musa fitness na legenda do vídeo. Tatá Werneck, que não perde uma piada, comentou: "Acredite se quiser, no vídeo eu só conseguia reparar nessa linda parede de cimento queimado".

"Meu sonho fazer isso", disse outra pessoa. "Eu estou presa nesse vídeo", comentou uma fã. "Só não faço igual porque não tenho esse shortinho estrelado", brincou uma admiradora.