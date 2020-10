Por iG

Publicado 20/10/2020 12:24 | Atualizado 20/10/2020 12:26

SÃO PAULO - O grupo Pixote lançou o segundo EP do projeto Arena na última sexta-feira. Trata-se de um projeto inovador gravado no formato Drive In no Allianz Parque, em São Paulo, e já está disponível nas plataformas digitais pela ONErpm.

O material completo será lançado em quatro etapas, trazendo 10 faixas inéditas e medleys com regravações de sucessos do Pixote, além de participações especiais de Marcos & Belutti, Léo Santana e o grupo Menos é Mais. No segundo volume do projeto, o destaque fica para a faixa inédita Playground, composição de Vinicius Poeta e Daniel Caon, que conta com a participação de Marcos & Belutti.

“Foi uma experiência muito diferente cantar no formato Drive In, ainda mais gravando com convidados que admiramos tanto. Ficamos felizes por sentir a energia do público e ver que todos estavam lá em seus carros por nós, pela música que fazemos, sem dúvida foi um dia inesquecível em nossas carreiras”, comentou Dodô, vocalista do grupo.

