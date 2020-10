Cacá Werneck e Monique Evans namoraram por seis anos Reprodução Internet

Por O Dia

Em uma conversa com os seguidores, Cacá Werneck acabou citando a ex. A DJ e Monique Evans se separaram no início do mês, e tiveram um término envolto em polêmicas.

Nesta terça-feira, os fãs perguntaram a Cacá qual seria o tipo de mulher favorita dela, e foi nesse momento que o nome de Monique foi citado. "A minha ex-companheira, além de linda, ela é muito vaidosa, ela é toda delicada. Monique é grande, alta, mas ela é muito delicadinha. Eu gosto assim. Monique mora no meu coração, sempre vai morar. Pode passar anos, o lugarzinho dela, estará sempre aqui no meu coração, sempre. (...) Fiquei seis anos com uma pessoa que eu nunca trai ela nem com olhar. Tenho bom gosto, né? Porque a Monique é linda e sempre será linda", disse.

Durante o término, Cacá acusou Bárbara Evans, filha de Monique, de ser a responsável pela separação por estar querendo apresentar um novo namorado para a mãe.