Luana Piovani é comparada a Sharon Stone em Instinto Selvagem Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 09:15 | Atualizado 21/10/2020 09:25

Rio - Luana Piovani postou no Instagram, na noite desta terça-feira, uma foto em que aparece toda produzida e sentada em uma cadeira com as pernas cruzadas. A atriz contou que enviou a imagem para uma pessoa e foi comparada a Sharon Stone no filme "Instinto Selvagem". "Mandei essa foto pro patrão do meu patrão... voltou: Instinto Selvagem 2020. Amei! Postei", escreveu Luana na legenda da foto.

fotogaleria

Publicidade

E não foi só o tal "patrão" que gostou da foto. A atriz também recebeu elogios dos seguidores. "Quando podemos marcar a data do nosso casamento, princesa?", perguntou um rapaz. "Mais gata que a Sharon Stone", disse outra pessoa. "Descruze as pernas devagarinho", pediu um fã mais ousado.