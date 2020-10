Maite Perroni Divulgação

Rio - A atriz e cantora Maite Perroni, que integrou o famoso grupo RBD, descartou a possibilidade de uma turnê internacional do RBD em 2021. Em entrevista a um site mexicano, nesta quarta-feira, a artista disse que, no momento, eles trabalham apenas para a realização da live no dia 26 de dezembro, o que elimina a hipótese criada por fãs.

“Não é um reencontro que vai virar uma turnê. Não é um reencontro extremamente planejado. Não temos intenção de estar viajando em 2021. No dia 6 de dezembro, faremos uma live, que vai ser um show e nada mais. Já estamos preparando e estamos muito emocionados. Não esperávamos que isso nos provocaria tanto. Estamos dia e noite planejando como fazer, em relação ao tema da Covid”, disse a atriz, sucesso na Netflix em "Desejo Sombrio".

"Nós não sonhávamos com o que vai acontecer em dezembro, nem planejávamos, mas em algum momento nos juntamos e começamos a pensar que poderíamos fazer algo juntos de novo que nos permitisse nos conectar com tanta gente, com o público que nos deu tanta coisa", completou Maite.