Diogo Nogueira CAROLINA DEMPER

Por Juliana Pimenta

Publicado há 3 segundos

Rio - Diogo Nogueira está de volta aos palcos e o retorno é em grande estilo. O sambista se apresenta sábado, às 22h, no Vivo Rio. “É uma sensação muito boa, apesar de estarmos em um momento tão delicado. Voltar aos palcos, com público presente, é muito emocionante e estamos fazendo isso com todo o cuidado que a pandemia pede”, conta Diogo, que revela do que mais tem sentido falta.



“Estou com muita saudade de cantar para as pessoas ao vivo, presentes, de sentir o calor e a energia do público. Ainda não será como antes, mas é uma volta, um início da volta ao normal”, argumenta.