Celebridades comentam sentença de 'estupro culposo' em caso de Mariana Ferrer Reprodução

Por O Dia

De acordo com o The Intercept, André de Camargo Aranha foi inocentado em setembro deste ano, já que o crime não é previsto por lei. Uma das famosas a se pronunciar foi Anitta, que manifestou apoio à vítima. "Mariana Ferrer, eu admiro sua coragem de uma forma que você nem imagina".

Mariana Ferrer eu admiro sua coragem de uma forma que você nem imagina #justicapormariferrer — Anitta (@Anitta) November 3, 2020

Bruna Marquezine, IZA e Mc Rebecca também usaram a mesma rede social para falar sobre a decisão.

“Estupro culposo” não existe. — IZA (@IzaReal) November 3, 2020

Um país onde ser “mc” é crime e um estuprador é inocentado.. — Mc Rebecca #APretaÉBraba (@mcrebecca) November 3, 2020

Essa decisão é sem precedentes no Brasil. Inclusive, ela vai contra ao que à investigação do próprio MP, que identificava um caso de estupro de vulnerável, por Mariana Ferrer não estar em condições de consentir uma relação sexual na noite em que teria acontecido o crime. A influencer alega ter sido drogada e ter sofrido com um lapso de memória.