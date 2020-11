Cantora Anitta. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 20:49 | Atualizado 04/11/2020 20:52

"Coitada da sua filha e de você, que nunca vai saber quem são seus filhos de verdade porque nunca que vão compartilhar a vida deles com um ser vivo desse", escreveu a cantora em um comentário feito no Instagram de Rodrigo.

Já no Twitter, a cantora respondeu os tweets de Rodrigo criticando a postura do jornalista. "Fiquei de férias numa casa com 10 homens. Eu era a única mulher. Fiquei tri bêbada todos os dias. Nenhum transou comigo. Acho que vou ligar pro pais de um por um pra agradecer a educação que deram pra esses rapazes. Imagina se tivessem sido educados do seu jeitinho? Ufa!".

Fiquei de férias numa casa com 10 homens. Eu era a única mulher. Fiquei tri bêbada todos os dias... nenhum transou comigo. Acho que vou ligar pro pais de um por um pra agradecer a educação que deram pra esses rapazes. Imagina se tivessem sido educados do seu jeitinho? Ufa! — Anitta (@Anitta) November 4, 2020

Já na publicação que Rodrigo declara a demissão, Anitta, em tom de deboche, manda o jornalista procurar um emprego em "um lugar mais decente". "Então, moço. Radio é coisa profrana. Radio toca música do mundo, rádio toca Anitta, essa feminista vadia, mocréia etc etc... melhor buscar trabalho num lugar mais decente. O senhor é um ser de nível mais elevado, vai achar rápido".

