Saulo Poncio admite estar parecido com Beiçola de A Grande Família Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 07:36 | Atualizado 06/11/2020 07:47

Rio - Saulo Poncio usou o Stories, do Instagram, na noite desta quinta-feira, para esclarecer que não fez nenhum procedimento estético no rosto. A declaração de Saulo vem depois que os internautas começaram a especular que o cantor teria feito uma harmonização facial por conta de seu rosto "mais alongado".

Saulo chegou a ser comparado com Beiçola, personagem da série "A Grande Família", da Globo. O marido de Gabi Brandt, no entanto, explicou que seu rosto está diferente porque ele tem passado por períodos de jejum devido a religião.

"Esse novo caminho que eu estou seguindo com Deus, no nosso ministério a gente acaba jejuando muito, fazendo uns períodos longos de jejum. Inclusive esses dias, eu fiz uns dias e todas as vezes que eu faço, a minha cara fica esturricada, fico meio chupado. É um pouco disso, mas nada de novo. Meu cabelo cresceu e agora estou muito magro. Mas que eu estou igual ao Beiçola da ‘Grande Família’ eu estou", admitiu, brincando.