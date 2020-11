Detonautas Roque Clube no clipe de Kit Gay Bruno Kaiuca / Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 13:47 | Atualizado 07/11/2020 13:49

Rio - O Detonautas Roque Clube lançou nas plataformas digitais a música "Kit Gay", a quarta com temática político social que a banda lança em tempos de pandemia. Eles também já divulgaram, desde agosto deste ano, "Carta ao futuro", "Micheque" e "Mala Cheia".

Tico também assina o argumento do videoclipe da música, com seus integrantes caracterizados como personagens do debate sobre as fake news. No vídeo, o cantor aparece apenas com uma meia cobrindo a genitália.

"Kit Gay é uma música que faz uma sátira com as 'fake news' espalhadas nos últimos anos e ao longo das eleições. Lembra da 'Mamadeira de Piroca', 'Terra Plana', 'Lei Rouanet', 'Anti-Vacina', e a capacidade insistente do Presidente da República de mentir sistematicamente. Um rock divertido e ao mesmo tempo crítico", diz Tico Santa Cruz.