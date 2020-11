Bert Belasco foi encontrado morto em hotel Reprodução

Por iG

Publicado 09/11/2020 17:50

O ator Bert Belasco , que trabalhou em séries americanas como "Let's Stay Together", "Pitch" e "NCIS", foi encontrado morto aos 38 anos de idade no último domingo (8). O artistas estava hospedado em um hotel em Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos, onde estava de quarentena para começar as filmagens de um novo projeto.



Segundo informações do site TMZ , que falou com o pai de Belasco, a namorada do ator tentou falar com ele e não conseguiu. Foi quando ela acionou os funcionários do hotel. Ainda de acordo com a publicação, havia sangue nos lençóis da cama do artista.