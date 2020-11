Por O Dia

Publicado 12/11/2020 15:35

O universo das pistas de corrida em formato de racha vai dominar o próximo single e clipe da cantora pop Urias. O lançamento acontece depois de um verdadeiro blackout em suas redes sociais, que só indiciava a hipótese de que uma nova era estava por vir.Depois da consagração de um EP no ano passado e números muito expressivos de consumo ( só “Diaba” computa mais de nove milhões de visualizações no Youtube e seis milhões de plays só no Spotify), a cantora traz nessa faixa uma bem single avassalador, Urias lança “Racha” com batida eletrônica aliada a versos ritmados, que, além de prender sua atenção, enuncia nas palavras uma mensagem importante onde exalta os corpos das mulheres trans. A música fala sobre força, irreverência e resiliência. “Não me subestime não, eu quero ver chegar até aqui. Te incomoda o poder da minha mão. O que te assusta é a potência do meu... carro”, diz um dos trechos.O racha tem também o objetivo de fazer paralelos com a vida de Urias. Ela, como mulher trans, correndo e lutando por seu espaço, fazendo o que qualquer um pode fazer e até melhor. Ela pulsando a cada passo, exaltando que veio para ficar e veio para ganhar. Numa corrida justa em um racha qualquer, Urias venceria sem sombra de dúvidas.O clipe, que conta com direção de João Monteiro, foi gravado todo em preto e branco, em uma verdadeira catarse de Urias consigo mesma. Cheio de personalidade, sensualidade e muita dança, todo o roteiro quis evidenciar a essência da cantora, com referências de moda, bebendo da fonte high fashion e afrofuturista, em todo storytelling. Elementos do pop também foram explorados, mas com um frescor próprio de Urias - provocante e magnético.